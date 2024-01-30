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嘉基托嬰中心落成啟用 收托人數增至50人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教院院長姚維仁（左三）與來賓投下盼望與祝福的彩球，期許托嬰中心能讓員工安心、放心。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教院院長姚維仁（左三）與來賓投下盼望與祝福的彩球，期許托嬰中心能讓員工安心、放心。圖／嘉義基督教醫院提供

為提供員工子女安全舒適、有利嬰幼兒發展的環境，嘉義基督教醫院打造嶄新托嬰中心今天落成啟用，以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂安心工作。

嘉基托嬰中心新址位於嘉義市保義路20號，外觀為一層樓平面，室內面積有約177坪，戶外空間約62坪，園區設有全新防火及監視器設施、嬰幼兒活動空間光線合宜、通風良好，規畫有分隔收納的棉被專用櫃及寬敞的活動空間等優質環境，在硬體環境更符合嬰幼兒的需求，打造嬰幼兒「在家的感覺」。

除了考量到嬰幼兒的需求，也兼顧現場托育人員便於使用的空間設計，提升工作效率與優質照顧品質，落實友善托育職場，讓家長得以安心送托。

院長姚維仁表示，嘉基托嬰中心新建完成後，由原本收托30人擴充為50人，加上0至未滿2歲嬰幼兒收托人數不斷攀升中，為縮短等待時間，讓同仁可以安心順利回歸職場，創造工作與家庭生活可以平衡的狀態。

托嬰中心園長許瓊文表示，中心收托年齡分為0～12個月、12～18個月以及18～24個月3個班，以適齡適性、角落學習區和五感教學來設計課程和活動，且11名托育人員皆有著專業的背景，以嬰幼兒為中心，尊重每位嬰幼兒的發展需要，兼顧幼兒身、心、靈各方面發展，貫徹高品質的照顧及教育，讓嬰幼兒在一個溫馨、安全、自在、有愛的環境裡學習和成長。　　

嘉基托嬰中心也參與政府準公共化簽訂合作契約，送托家長可領取準公共化相關托育補助，提供員工便利、優質照顧的服務，照顧好員工的家庭，便能讓員工在職場上盡心。返回職場的護理師分享「上班時孩子可以得到好的照顧，可以更放心專心在工作崗位上」。

目前嘉基托嬰中心除了提供嘉基醫院員工子女收托以外，也將釋放名額給鄰近社區民眾，並嘗試開放鄰近企業簽屬聯合托育服務，建立嘉義市友善共有共好的托育照顧服務，穩定女性工作平權，進而促進性別工作平等。

嘉義基督教醫院托嬰中心以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心新址落成啟用。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心新址落成啟用。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心新址位於嘉義市保義路，外觀為一層樓平面。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心新址位於嘉義市保義路，外觀為一層樓平面。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院托嬰中心以「在家的感覺」的空間設計及專業托育人員，軟硬體設備兼具，讓員工無後顧之憂。圖／嘉義基督教醫院提供

托育 托嬰

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