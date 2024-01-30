打造全齡無礙步道 南市民治中心年前周邊人行環境改善
台南市政府投入1300萬元推動無障礙通行空間，近日完成新營民治市政中心周邊人行環境改善，營造全齡無礙步道，呈現春節前全新氣象。
市府工務局說，民治市政中心啟用至今數十年，是溪北地區重要行政洽公處，但周遭電箱、老樹、公車站牌及車輛違規停放占用，造成人行環境不佳，通勤尖峰時段更有公車與人車爭道險象環生。
工務局長陳世仁表示，日前向中央爭取補助1066萬元，由市府自籌234萬元，完成既有人行道優化改善長度402公尺、新設人行道長度390公尺、路燈9座、人行道照明景觀燈25座、各出入口地坪改善543平方公尺。
同時達成各項路口改善指標，如路口人行道擴大、安全停等空間、公共通行路障排除改善、優化路口照明等，另重新調整市政中心民治路車道出入口坡度，讓車輛進出更加平穩舒適。
工務局指出，上述工程趕在春節前近日均已竣工，民治行政園區周邊人行環境改善，希望讓洽公民眾更有感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言