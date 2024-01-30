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打造全齡無礙步道 南市民治中心年前周邊人行環境改善

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
打造全齡無礙步道，南市新營民治中心年前周邊人行環境改善。。圖／南市府工務局提供
打造全齡無礙步道，南市新營民治中心年前周邊人行環境改善。。圖／南市府工務局提供

台南市政府投入1300萬元推動無障礙通行空間，近日完成新營民治市政中心周邊人行環境改善，營造全齡無礙步道，呈現春節前全新氣象。

市府工務局說，民治市政中心啟用至今數十年，是溪北地區重要行政洽公處，但周遭電箱、老樹、公車站牌及車輛違規停放占用，造成人行環境不佳，通勤尖峰時段更有公車與人車爭道險象環生。

工務局長陳世仁表示，日前向中央爭取補助1066萬元，由市府自籌234萬元，完成既有人行道優化改善長度402公尺、新設人行道長度390公尺、路燈9座、人行道照明景觀燈25座、各出入口地坪改善543平方公尺。

同時達成各項路口改善指標，如路口人行道擴大、安全停等空間、公共通行路障排除改善、優化路口照明等，另重新調整市政中心民治路車道出入口坡度，讓車輛進出更加平穩舒適。

工務局指出，上述工程趕在春節前近日均已竣工，民治行政園區周邊人行環境改善，希望讓洽公民眾更有感。

打造全齡無礙步道，南市新營民治中心年前周邊人行環境改善。圖／南市府工務局提供
打造全齡無礙步道，南市新營民治中心年前周邊人行環境改善。圖／南市府工務局提供
打造全齡無礙步道，南市新營民治中心年前周邊人行環境改善。圖／南市府工務局提供
打造全齡無礙步道，南市新營民治中心年前周邊人行環境改善。圖／南市府工務局提供

人行道 公車 春節

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