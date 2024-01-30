雲林食材躍上知名餐廳 張麗善：年菜、伴手禮首選

年節將近，雲林縣府今召開記者會邀請劍湖山渡假大飯店、沁園春等8家餐廳主廚走秀展示利用雲林食材完成的美味年菜，推薦雲林在地農特產品及伴手禮，作為春節年菜、伴手禮首選。

縣府今邀請劍湖山渡假大飯店、知名主廚溫國智、米其林推薦餐廳-沁園春、菇神、膳馨、馨苑小料理、東勢牛稼莊、杭州小籠湯包等8家餐廳主廚展示運用雲林優質農產推出的年菜，例如主廚溫國智推出的溫家年菜套組，使用雲林蒜頭和雞、鴨，製作出薑母鴨、佛跳牆、雞湯等，劍湖山渡假大飯店的中餐廳-禪園，則運用雲林烏魚子、蝦子、彩椒、鱸魚、芋頭、雞，推出龍年年菜套組。

雲林縣長張麗善表示，網路發達、生活步調快速，外帶年菜以及年節伴手禮的商機更是年年增長，雲林農特產運用廣泛，家家戶戶的團圓菜經常可看到雲林農產品的身影，高品質的禮盒更是走春伴手禮首選。

縣府農業處長魏勝德表示，搶攻年節伴手禮及年菜市場，雲林縣農會、林內鄉農會、元進莊、世唯食品台全牧場、合泉逸、永光果菜生產合作社、永興果菜生產合作社、究好豬、李記烏魚子、初誠良物、東和農產行、活力東勢、詠統、雲饗豬、雲嶺鮮雞、雲林古坑咖啡、鴨迷、養之源、憶鵝時等20家業者，紛紛推出經典禮盒，民眾可上雲林良品電商平台選購。雲林良品電商平台:https://www.yunlingoods.com.tw/。