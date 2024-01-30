台灣燈會安平燈區「新住民燈區」提供母語通譯導覽

2024台灣燈會在台南！為展現多元文化共融，台南市政府特別在「安平-台南400展區」精心策畫新住民燈區，市長黃偉哲今天攜手新住民舉辦記者會，一同揭開安平展區「新住民燈區」序幕。黃偉哲指出，透過國際級藝術家的藝術創作、多元族群的藝術策展與匯演，可以更清楚呈現新住民的熱忱及努力的生活態度，期盼大眾能以「從心(新)出發，一起愛台灣！」為核心，共同見證與展望台南這座城市的未來。

台南市新住民組成的「鳳越舞蹈團」今天開場表演，呈現一場融合中國、印尼、泰國、越南等各國傳統音樂舞蹈特色，其引人入勝的舞蹈表演，帶給現場眾多貴賓視聽覺上的多元文化感官體驗。

市長黃偉哲表示，2024台灣燈會安平燈區即將在2月3日盛大點燈，其中包括新住民文化特色與人文亮點，目前台南市約有3萬多名來自各國的新住民朋友，為了完整呈現新住民燈區，今年邀請4位藝術家規畫統籌，期盼讓民眾體驗新住民的生活與感受熱情，更可以從中進行文化交流，體會彼此文化的差異性與共同點。

民政局表示，此次新住民燈區總共邀請四位藝術家，分別為在台灣有著新住民身分的葉海地、來自日本的工藤政秀、菅野麻依子，以及印尼裔荷蘭籍的Dodog Soeseno，他們運用族群文化、在地素材、地方色彩和符碼等元素進行藝術創作，並透過作品串連來自其他國家的文化風情，打破既有的語言、文化及價值觀的界線，更以此展現新住民的熱忱及努力的生活態度，讓大家皆能夠了解不同國家文化脈絡。

新住民燈區展期將從2月3日至3月10日（2月9日除夕夜停止營運一天），邀請國內外所有的朋友們一起來台南欣賞燈藝創作、異國傳統音樂、舞蹈表演及品嘗美食，而燈會期間也邀請新住民及新二代擔任通譯導覽，以母語介紹藝術燈座，此外，在期間參與打卡活動，還有機會獲得限量專屬LED胸章，歡迎大家共同蒞臨台南安平，享受與沉浸在這片多元共融的土地、這座美麗豐富的城市中。