降低大醫院急診壅塞 台南市春節52家診所不打烊

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聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期呼吸道傳染疾病就診人口增加、小兒科診所更有不少家長帶小朋友看診，加上新冠肺炎疫情仍處流行期，南市衛生局也除呼籲大人小孩都儘速接種新冠XBB疫苗外，今年除夕至年初二預計有52家診所、22家藥局開診，因應疫情高峰期。圖／南市衛生局提供
近期呼吸道傳染疾病就診人口增加、小兒科診所更有不少家長帶小朋友看診，加上新冠肺炎疫情仍處流行期，南市衛生局也除呼籲大人小孩都儘速接種新冠XBB疫苗外，今年除夕至年初二預計有52家診所、22家藥局開診，因應疫情高峰期。圖／南市衛生局提供

近期天氣氣溫多變，不僅成人呼吸道傳染疾病就診人口增加，小兒科診所更有不少家長帶小朋友就醫，南市衛生局不敢大意，除積極推動大人小孩接種新冠XBB疫苗外，透過獎勵金計畫鼓勵，今年約52家診所、22家藥局將在春節除夕至初二期間營運，減緩大醫院急診的壅塞。

衛生局長李翠鳳表示，近日天氣氣溫變化大，感染呼吸道傳染疾病、二次確診新冠肺炎及腺病毒疾病的人愈來愈多，民眾及長者除注意保暖外，疫情期間養成的衛生清潔習慣也不能忘記，前往人潮壅擠的地方記得戴上口罩，尤其是家中有小朋友的家長，在外務必要多注意小朋友手部衛生清潔。

李翠鳳也提到，國內疫情恐在農曆春節達到高峰，因此最近不斷加強宣導民眾接種新冠XBB疫苗，6個月以上孩童則可接種莫德納XBB疫苗，大人小孩一同防護，確保全家人的安全健康。

衛生局表示，目前全市新冠XBB疫苗已累計約接種14.7萬人次，合約院所將持續加開疫苗接種門診，此外，台南今年預計有52家診所，22家藥局在除夕至年初二開診，加開172診次、藥局營運115時段，詳細開診資訊已公告在衛生局網站，提供民眾掌握醫療院所開診情形。

另外，衛生局提醒，慢性病患春節期間用藥也不可中斷，尤其是高血壓、心臟病、糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，可事先檢視藥量是否足夠，提前備好足夠藥品，並務必定時服藥。

衛生局 疫苗 藥局

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