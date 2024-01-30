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嘉大獲贈野保專車 保育新旅程

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
總經理陳世傑（右）代表基金會捐贈1輛全新汽車給嘉大棲地生態研究室使用，嘉大校長林翰謙（右二）、助理教授蔡若詩（左）代表受贈。圖／嘉義大學提供
總經理陳世傑（右）代表基金會捐贈1輛全新汽車給嘉大棲地生態研究室使用，嘉大校長林翰謙（右二）、助理教授蔡若詩（左）代表受贈。圖／嘉義大學提供

嘉義大學今天獲民間企業捐贈1輛野生動物研究保育專車，為嘉大生態研究提供實質的支持，將成為推動野生動物觀察、研究及保護工作的得力工具。

捐贈儀式上午於嘉大蘭潭校區生物資源系館前舉行，和成欣業公司總經理陳世傑代表「財團法人新北市邱和成基金會」，捐贈全新野生動物研究保育專車給嘉大生物資源學系棲地生態研究室。

嘉大生物資源學系參與國土生態綠網藍圖的制定，聚焦於淺山丘陵及西南平原中多種瀕危物種如山麻雀、草鴞及黑面琵鷺等；有了這輛野保專車，提供嘉大生態研究實質的支持，將成為推動野生動物觀察、研究及保護工作的得力工具，同時樹立學校與企業合作嶄新的里程碑。

總經理陳世傑表示，邱和成基金會本於「取之社會、回饋社會」的精神，主動尋找社會上熱心公益需要基金會協助的單位。嘉大博士蔡若詩長期關切草鴞、山麻雀等瀕臨絕種野生動物，所謂「工欲善其事、必先利其器」，基金會長期關注生態保育工作，拋磚引玉，提供嘉大進行生態保育工作所需專用車輛，讓嘉大能持續在自然保育及學術研究上發光發熱，共同攜手維護生態環境，貢獻社會。

校長林翰謙表示，嘉大配合政府藍帶及綠網建設，推動校園生態環境有成，基金會慷慨支持，不僅是對嘉大的肯定，更是企業社會責任的具體展現；也象徵著學界與企業攜手合作，共同為生態環境之保護畫下嶄新的篇章。

捐贈儀式由嘉大校長林翰謙、副校長陳瑞祥、生命科學院院長賴弘智、生物資源學系主任許富雄及助理教授蔡若詩與會；和成欣業公司由總經理陳世傑及秘書張東吉等共同見證下完成。

財團法人邱和成基金會捐贈野生動物保育專車與嘉大師生共譜保育新旅程。圖／嘉義大學提供
財團法人邱和成基金會捐贈野生動物保育專車與嘉大師生共譜保育新旅程。圖／嘉義大學提供

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