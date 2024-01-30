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台南迎燈會推好康 自備飲料杯看花燈有限量優惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣燈會安平燈區就要登場，為鼓勵市民、遊客響應「自備」理念，南市環保局推出好康，自備飲料杯到美食市集南市環保局「淨零綠生活」攤位登記，或現場租借循環杯，就有機會獲得折價券。圖／南市環保局提供
台灣燈會安平燈區就要登場，為鼓勵市民、遊客響應「自備」理念，南市環保局推出好康，自備飲料杯到美食市集南市環保局「淨零綠生活」攤位登記，或現場租借循環杯，就有機會獲得折價券。圖／南市環保局提供

台灣燈會安平燈區2月3日就要登場，為鼓勵市民、遊客響應「自備」理念，南市環保局推好康，每周五、六、日下午2時至晚上10時，自備飲料杯到美食市集南市環保局「淨零綠生活」攤位登記，或現場租借台南400循環杯，就有機會獲得折價券，購買美食市集飲品現折10元，每日限量250張。

台南市環保局因應台灣燈會推出「COME杯TO TAINAN！」限時優惠活動，想領到折價券有兩種方式，除自備環保杯，現場也有環保局結合「台南400」推出的特色循環杯租借服務，每杯押金為100元，還杯時杯內不能留有垃圾或飲料，且不得跨燈區歸還，當天歸還循環杯(含蓋)即可拿回押金，上述兩種方式都有機會獲得飲品10元折價券1張，發完為止。

市長黃偉哲呼籲民眾多多響應活動，自備飲料杯並養成「自備、重複、少用」的綠色消費好習慣，以減少使用一次性飲料杯的使用量，落實減量生活。

環保局長許仁澤表示，燈會活動期間所導入的循環杯，清潔作業流程都依照相關衛生法規要求，民眾可安心使用；也提醒民眾領券後，於燈會美食市集購買飲料均可折價10元，每杯限用1張，須於燈會期間使用完畢，燈會結束即失效。燈會期間每日下午2時至晚上10時，還有淨零綠生活宣導活動，並有限量小禮物贈送，歡迎大家踴躍參與。

台灣燈會 美食

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