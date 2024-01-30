台南新化年貨大街登場 170攤伴手禮南北百貨美食促銷多
台南市政府、新化區公所周五2月2日至7日在新化老街及大目降廣場開辦「新化年貨大街」，打出「龍賀買」口號，要讓民眾「好逛、好買、好康」。市長黃偉哲今天代言宣傳活動，邀請大家來新化買年貨，順道賞遊周邊景點，「保證滿載而歸好運龍總來」。市議員余柷青、陳碧玉、李偉智、黃肇輝也到場呼籲鄉親都來捧場。
經發局長林榮川表示，新化年貨大街101年開辦至今13年，成功營造口碑成為台南春節重要活動。今年有多達170攤伴手禮、百貨及美食等特色攤位，且推出消費滿額抽獎活動，有電動機車、iPhone、iPad、65吋電視等大獎。消費滿百元還可參加「台南購物節」抽大獎，「一次消費、雙重抽獎」。
黃偉哲說，今年來新化年貨大街採買年貨、抽好獎，觀賞南方二重唱等藝人演出，採買之餘順道遊虎頭埤、新化果菜市場、山上花園水道博物館等特色景點，「保證滿載而歸」。
新化區長吳金喜表示，6天的新化年貨大街舞台區將安排一系列精采表演，不僅請到南方二重唱及余凱揚等藝人演出，還有18場次在地社團演出、24場次街頭藝人表演。期間還搭配揮毫贈春聯、鬥蟋蟀體驗及街舞競賽等活動。晚上6點至8點的整點時間，可欣賞到武德殿璀璨燈光秀，從白天到晚上年貨大街「熱鬧滾滾、精采連連」。
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