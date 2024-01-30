快訊

炎亞綸復出重返演藝圈 耀樂再控「整個青春被犧牲」

煮薑茶用老薑，多「一步驟」更有溫補效益！這些族群薑茶不宜喝太多

文湖線上班時間爆人潮！上百旅客換車搭乘「原因曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖美夜市周五正式開幕 3千張彩券免費拿

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「嘉義市湖美商展嘉義夜市」每周三、五、六營業，於今年元月6日試營運，場場吸引爆滿人潮。記者李宗祐／攝影
「嘉義市湖美商展嘉義夜市」每周三、五、六營業，於今年元月6日試營運，場場吸引爆滿人潮。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市本周五2月2日下午5點正式開幕，開幕當天攤商們提供至少3000張彩券讓參與民眾免費索取，彩券內容都是各攤商自家商品，有飲料、餐點等免費兌換券發完為止，和大家分享開幕喜悅。新春期間大年初一到初五不休息。

湖美夜市在去年5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭嘉義市政府開罰6萬元，不到1個月就落幕。

業者持續朝合法夜市申請，市府在去年底12月26日核准「嘉義市湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置申請案。

業者以「嘉義市湖美商展嘉義夜市」重啟爐灶，並規畫每周三、五、六營業，於今年元月6日試營運，場場吸引爆滿人潮，決定在2月2日下午5點正式開幕。

管理委員會主任委員吳承勳說，攤商們商量後決定以發放彩券方式慶祝開幕，彩券內容有飲料、餐點等各攤商販賣的商品，2月2日開幕當天下午5點起每名來賓依序領取彩券預估3000份以上，券券有獎！也邀請市長、議員等地方人士出席盛會。

管委會表示，新春期間2月9日除夕休息1天外，大年初一到初五不休息。

新湖美夜市設在湖美八路、湖美七街、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，至少200攤位，營業時間為每周3、5、6。舊址作為停車場。

嘉義市湖美夜市新春期間2月9日除夕休息1天外，大年初一到初五不休息。圖／翻攝畫面
嘉義市湖美夜市新春期間2月9日除夕休息1天外，大年初一到初五不休息。圖／翻攝畫面
嘉義市湖美夜市本周五下午5點正式開幕，開幕當天至少3000張彩券讓參與民眾免費索取。圖／翻攝畫面
嘉義市湖美夜市本周五下午5點正式開幕，開幕當天至少3000張彩券讓參與民眾免費索取。圖／翻攝畫面
新湖美夜市設在湖美八路、湖美七街、健康二路及健康三路街墎內。圖／翻攝畫面
新湖美夜市設在湖美八路、湖美七街、健康二路及健康三路街墎內。圖／翻攝畫面

嘉義 夜市 彩券

延伸閱讀

3生肖春節旺財、4生肖欠佳 廟後方買彩券易中獎

湖美夜市2月2日正式開幕 年初一到初五不休息

工程師破解威力彩！他掏9600元實測「必中包牌法」 結果曝光

七旬翁中百萬彩券！開心度假回來驚見「退休金被取消」...瞬間天堂掉地獄

相關新聞

防燈會訂房哄抬 南市將加強查緝

今年台灣燈會在台南登場，預計吸引超過1千萬人次賞燈人潮，加上過年旅遊潮，台南旅宿業者統計，春節期間各大旅宿訂房率已達7、...

湖美夜市周五正式開幕 3千張彩券免費拿

嘉義市湖美夜市本周五2月2日下午5點正式開幕，開幕當天攤商們提供至少3000張彩券讓參與民眾免費索取，彩券內容都是各攤商...

草嶺石壁櫻花季 雲縣規畫4線接駁

雲林草嶺石壁櫻花季去年締造20萬名觀光人潮紀錄，今年將於2月10日登場，預計春節期間萬棵櫻花會盛開。為迎接來自各地遊客，...

提升化災知能 嘉縣消防與工研院合作

6前年桃園敬鵬工業平鎮廠火災、去年屏東縣明揚工廠大火都因存放化工原料釀嚴重死傷，各縣市重視化學災害，嘉義縣消防局昨天和工...

嘉市避免車輛逆行 重慶二街明年延伸

嘉義市西區紅瓦厝社區常見車輛出入時逆向行駛世賢路，市府為解決此問題，前年土地通盤檢討時規畫將重慶二街延伸到南京路，讓社區...

台灣燈會 城里有光

台灣燈會的台南高鐵燈區位於大台南會展中心周邊，2月24日起展出，共有主燈、城里有光、綠能3區，城里有光區有高16公尺的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。