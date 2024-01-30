湖美夜市周五正式開幕 3千張彩券免費拿

嘉義市湖美夜市本周五2月2日下午5點正式開幕，開幕當天攤商們提供至少3000張彩券讓參與民眾免費索取，彩券內容都是各攤商自家商品，有飲料、餐點等免費兌換券發完為止，和大家分享開幕喜悅。新春期間大年初一到初五不休息。

湖美夜市在去年5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭嘉義市政府開罰6萬元，不到1個月就落幕。

業者持續朝合法夜市申請，市府在去年底12月26日核准「嘉義市湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置申請案。

業者以「嘉義市湖美商展嘉義夜市」重啟爐灶，並規畫每周三、五、六營業，於今年元月6日試營運，場場吸引爆滿人潮，決定在2月2日下午5點正式開幕。

管理委員會主任委員吳承勳說，攤商們商量後決定以發放彩券方式慶祝開幕，彩券內容有飲料、餐點等各攤商販賣的商品，2月2日開幕當天下午5點起每名來賓依序領取彩券預估3000份以上，券券有獎！也邀請市長、議員等地方人士出席盛會。

管委會表示，新春期間2月9日除夕休息1天外，大年初一到初五不休息。

新湖美夜市設在湖美八路、湖美七街、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，至少200攤位，營業時間為每周3、5、6。舊址作為停車場。