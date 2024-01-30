防燈會訂房哄抬 南市將加強查緝

今年台灣燈會在台南登場，預計吸引超過1千萬人次賞燈人潮，加上過年旅遊潮，台南旅宿業者統計，春節期間各大旅宿訂房率已達7、8成，為避免一房難求，觀旅局成立「大量旅客訂房系統」平台，一旦客滿即轉介到其他飯店、民宿，系統正測試中；業者則呼籲，要提早訂房。市府指出，年前加強聯合稽查旅館有無哄抬房價等，維護房客權益與安全。

觀旅局長林國華說，去年稽查旅宿745家次，並與消保官利用春節、清明、端午、中秋、國慶、元旦連假聯合稽查訂房資訊，包含房價是否有超過核備房價、房價是否揭露公開透明、有無藉連假哄抬等，沒有違規情事。

往年春節期間，台南旅宿一房難求，今年可能發生不敷需求的情況，台灣燈會安平燈區2月3日揭幕、高鐵燈區2月24日展開，還有月津港燈節27日已開始、國際蘭展2月24日舉行。

林國華指出，目前較擔心燈會期間旅宿房間不夠，為此成立大量旅客訂房系統平台，若有民宿、飯店的房間被訂滿，就會把訂不到房間的旅客，透過平台轉介給其他民宿或飯店，解決可能發生的問題，目前這一系統已展開培訓作業，近期推出。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰說，疫情解封許多人會出國，但依過去經驗，台南的訂房率會持續上升，若不早一點訂房，可能會訂不到房；吳俊泰與南市民宿文化發展協會副總會長周榮堂也認為，樂見此一系統平台在問題發生時發揮作用，但若旅宿房間都沒了，要轉介也難。

另，觀光旅遊局為幫店家搶旅客，昨天出版「台南400台南37區美食旅遊手冊」，內容匯集各行政區精選美食、旅遊景點、散步路線及精彩旅遊路線，讓遊客暢玩台南37區的美味與美景，可至台南旅遊網下載手冊電子檔。