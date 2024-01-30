促地方發展 台南2處用地招商開發

台南市政府規畫開發七股工業區多年，昨天舉辦首次招商記者會，15筆土地共12.6公頃可供廠商申購，平均售價每坪約6.5萬元；廠商指出，這價位目前國內開發案難找。另，歸仁區大台南會展中心旁邊面積約1.3萬坪的產專用地，市府公布以地上權方式招商，要求開發至少150間房間的旅館，希望帶動地方發展。

黃偉哲主持七股科技工業區產業用地招商記者會，指出早在縣市合併前，前縣長蘇煥智就規畫要開發七股工業區，「千呼萬喚始出來」，此工業區面積141.15公頃，其中產業用地84.8公頃，採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，才能取得產權，避免廠商搶購囤地及炒作土地。

開發商夆典公司董事長郭國華、南市各工業區廠商協進會理事長也參加說明會。市府表示，本次公告出售單價每坪介於6萬3471元至6萬6447元，今起受理申請，之前有汽車零件業者表示要購買上萬坪，預期申購會很踴躍。

大台南會展中心旁邊的高鐵特定區武東段276-1地號產業專用區土地開發案，經發局指出，面積約1.3萬坪，得標者擁50年地上權，盼打造複合式商業設施。

台南市大武崙綠能園區促進會理事長張世禎建議，旅館應結合展場及未來產業進駐的需求，開發成例如商業混合大樓；建設公司副總李孔文說，若中央和地方政府持續執行「南北平衡」政策，附近地價可能會提升至單坪55萬元。