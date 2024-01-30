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草嶺石壁櫻花季 雲縣規畫4線接駁

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣草嶺石壁的櫻花陸續綻放，古坑鄉長林慧如（左起）、縣府文觀處長陳璧君、縣長張麗善、副縣長謝淑亞邀請民眾賞櫻。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁的櫻花陸續綻放，古坑鄉長林慧如（左起）、縣府文觀處長陳璧君、縣長張麗善、副縣長謝淑亞邀請民眾賞櫻。記者陳雅玲／攝影

雲林草嶺石壁櫻花季去年締造20萬名觀光人潮紀錄，今年將於2月10日登場，預計春節期間萬棵櫻花會盛開。為迎接來自各地遊客，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如等人昨天一起宣傳，張麗善指出，縣府規畫第1和第2停車場，並有4條路線接駁車往返停車場與各處賞櫻景點，供民眾利用上山遊憩。

草嶺石壁地區種植約1萬棵櫻花樹、分布面積約18公頃，近年成為全台重要賞櫻景點之一，今年花期預估從2月10日起至3月10日，張麗善說，1到3月草嶺石壁陸續有不同櫻花盛開，縣府與公所合作做好完善規畫，相信櫻花綻放出來的美麗會讓遊客心花朵朵開。

縣府表示，4條接駁路線，包括第1停車場往返九芎神木停車場、第1停車場往返青山坪農場、第2停車場蓬萊瀑布往返九芎神木停車場、以及九芎神木停車場往返石壁湖、雲嶺之丘、五元兩角，接駁車在2月10日至3月10日間，行駛春節初一至初五和例假日。

上山接駁時間為上午8點至下午3點止，下山接駁時間為上午10點至下午5點，發車班距以15分鐘為原則，搭乘民眾一律收費50元，當天僅收1次費用就可搭乘各接駁路線。

林慧如說，活動期間的春節及例假日，特定路段會交通管制，或停車場停滿7成即管制，平日不管制。

停車場 櫻花季 張麗善

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