提升化災知能 嘉縣消防與工研院合作

6前年桃園敬鵬工業平鎮廠火災、去年屏東縣明揚工廠大火都因存放化工原料釀嚴重死傷，各縣市重視化學災害，嘉義縣消防局昨天和工業技術研究院簽署合作備忘錄，並在醫療器材工廠實地演習，縣消防局指出，盼結合搶救經驗及化工專業，建立災應變借鏡範例。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，國內產業經常使用化學品高達6萬多種，操作過程中稍有不慎就會釀災，例如工廠火災、毒氣外洩、載運有毒化學槽車翻覆、勞工職災等，每年具有化災疑慮通報事件高達300多件，應扎實提升救災人員面對化學災害的智能（AI）技術。

嘉縣消防局長蔡建安和王漢英簽合作備忘錄，縣長翁章梁也出席見證。蔡建安說，將針對國內外化災案例做深度分析，以消防實務經驗和工研院探討策略，提升消防人員面對化學災害的知能及技術。

簽署儀式後，消防人員演練化學物質的危害辨識、危害區域的劃設、災害應變作為等，並運用無人機、消防機器人等科技設備，減少消防人員暴露在化災的風險，還請強本汽車公司的團隊現場協助化學物質止漏、圍堵等專業應變。

翁章梁指出，嘉義科學園區第1期開發88公頃，產業正蛻變成長，救災量能也須隨之提升，化學防災是重要基石。