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嘉市避免車輛逆行 重慶二街明年延伸
嘉義市西區紅瓦厝社區常見車輛出入時逆向行駛世賢路，市府為解決此問題，前年土地通盤檢討時規畫將重慶二街延伸到南京路，讓社區多個出入口，議會臨時會昨天通過工程費4389萬元，因部分土地仍待取得，預計明年3月完工。
紅瓦厝社區緊鄰水上鄉鴿溪寮聚落，居民不少貪圖方便，從世賢路三段慢車道逆向100公尺後，轉進重慶三街，非常危險，市府計畫將重慶二街打通接到南京路，延伸段打造12公尺寬的道路，讓用路人從世賢路右轉南京路、再轉重慶二街，原本重慶二街也會從6公尺拓寬到8公尺。
紅瓦里排水長期仰賴水上鄉，讓鴿溪寮居民質疑每逢大雨害宣洩不及淹水，紅瓦里長蔡旻岳說，期待改善交通外，也一併改善積水窘境；市府表示，重慶二街完成後可改善當地交通瓶頸問題，並以分流方式將水流導入南京路箱涵排水系統，一併改善積淹水問題。
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