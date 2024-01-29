快訊

成功高中期末考出包！一半題目與去年相同 校方緊急開會認疏失

台中捷運藍線審核過關 交通部：預計10年完工通車

台南七股科技工業區 首批產業用地公告出售

中央社／ 台南29日電

台南市政府今天於永華市政中心舉辦七股科技工業區產業用地招商記者會，公告首次出售工業區內12.6公頃、計15筆土地，每坪平均售價約新台幣6.5萬元，邀請業者進駐。

台南市長黃偉哲致詞表示，七股科技工業區經過前台南縣長蘇煥智、前台南市長賴清德任內努力，直到現在終於開始開花結果，工業區鄰近台17線、台61線等交通要道，且距離南科台南園區、台南科技工業區都很近，周邊還有新吉工業區，容易匯聚形成產業鏈，未來發展可期。

黃偉哲強調，七股科技工業區建廠產業用地採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，才能取得產權，目的是為避免廠商搶購囤地及炒作土地，歡迎有心投資台南的企業把握時機進駐，市府會全力協助。

台南市政府經濟發展局提供資料指出，今日首次公告出售土地共12.6公頃，計有15筆土地可供廠商申購，每坪單價介於6萬3471元至6萬6447元，可選擇一次或分期繳款等方式購地，明天起受理申請，受理期限至今年7月31日。

經發局指出，七股科技工業區以南科中下游支援工業區、地方特色產業加值再發展工業區為開發定位，園區內基地開發面積為141.15公頃，其中供廠商建廠的產業用地共84.8公頃，可引進產業類別分別為食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品及電子零組件、汽車及其零件等產業，並依相關法令規定排除非屬低污染產業，預計116年完成開發。

南科 黃偉哲

延伸閱讀

台南七股工業區招商每坪6.5萬 開發商：如此低售價難找

南市府出版37區美食旅遊手冊 春節前協助商家搶旅客

安定東路東延今通車 南科聯絡道高架工程下周也通

首屆元坤盃青年橄欖球賽 觀音高中技壓群雄、南一中奪亞軍

相關新聞

迎接台灣燈會 台南規畫埕南燈區融入廟埕街角趣味

響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫埕南燈區，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，花式妝點廟宇古蹟景點，同時透過大...

雲林元長村民合力建造腳踏車公園 榮獲法國設計大獎

雲林縣元長鄉崙仔社區理事長藍清麒設計構圖並發動村民群策群力施工，利用村內空地打造特別的「腳踏車公園」，空中俯瞰公園呈現單...

嘉縣3警分局長交接 翁章梁要求發生竊案分局長要到場

嘉義縣警察局水上、中埔、竹崎分局長職務異動，水上分局長由雲林縣西螺分局長曾冠螢接任，中埔分局長由金門縣金城分局長方子欽接...

嘉義縣小年夜搭公車免費 2月8日直接上車就出發

嘉義縣小年夜搭公車免費，縣府公車處今天公告，因應春節將至迎來返鄉人潮，為協助在外工作、求學的縣民返鄉團圓，同時鼓勵外地遊...

嘉市警局卸、新任分局長交接 黃敏惠：一起守護「嘉園」

嘉義市警局今天舉行卸、新任分局長交接典禮，新任第一分局長何明祥、第二分局長簡彥匡以及主任秘書李益杰，在各界貴賓與會觀禮下...

雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長補選 民進黨認定艱困選區

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長將補選，國民黨已有人表態要參選虎尾鎮長，麥寮鄉長人選待協調；民進黨雲林縣黨部則表示，民進黨在這兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。