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台南推「埕南燈區」 3條散步路線朝聖各大廟宇

中央社／ 台南29日電

為響應2024台灣燈會台南，台南市政府規劃「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線，供遊客朝聖各大廟宇。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，此次埕南燈區主題為「點亮埕事」，強調廟埕為早期社會彼此聯繫情感、交流資訊、孩童遊戲玩耍的重要場所；到了現代，不論是舉辦宗教慶典，或攤販聚集，廟埕依然熱鬧容納各式常民活動。

文化局指出，今年正值台南400重要歷史時刻，台灣燈會也是闊別16年後重新在台南舉辦，透過埕南燈區的藝術裝置來「點亮埕事」，讓在地民眾與每一名來到台南的旅客，重溫廟埕街角的趣味與記憶。

文化局說明，埕南燈區以復古地方小報形式規劃導覽地圖，藉由互動式遊戲設計帶入廟宇意象，呈現3條建議參觀路線，分別為「兌悅之門」、「枋溪合境」、「紅瓦香洋」，經過20個節點，小報中並設計趣味猜燈謎小遊戲，民眾參觀時可同時探索發掘台南歷史小故事，增加文宣趣味性與收藏價值。

文化局指出，埕南燈區除了各大廟宇燈區，更在「兌悅之門」路線的起點、節點以及終點，分別納入「消防局/消防史料館」、「隘門」、「兌悅門」3個古蹟場域設置藝術裝置，以作品點亮歷史記憶，讓民眾在埕南燈區漫遊時，體驗台南獨特城市文化魅力。

台南 台灣燈會 文化局

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