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1月寒流 南市養殖水產保險47件獲理賠668萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局統計，這波寒流台南沿海低溫降到10度以下逾10小時以上，有47件漁民投保達到理賠條件，保險業者預計撥付約668萬元，呼籲更多漁民朋友能加速投保，將損失降到最低。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局統計，這波寒流台南沿海低溫降到10度以下逾10小時以上，有47件漁民投保達到理賠條件，保險業者預計撥付約668萬元，呼籲更多漁民朋友能加速投保，將損失降到最低。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局統計，這波寒流台南沿海低溫降到10度以下，有47件漁民投保「溫度參數養殖水產保險」達到理賠條件，富邦產險公司已啟動理賠作業，預計撥付約668萬元，也呼籲更多漁民朋友能加速投保，將損失降到最低。

農業局說，日前鼓勵漁民投保「溫度參數養殖水產保險」；當漁民保單約定氣象站氣溫連續攝氏10度以下(含10度)達10小時以上，即可啟動理賠，經統計，南市該保單共投保面積83.6公頃，總投保經費809萬餘元，保費中央、市府及漁民各負擔三分之一約267萬餘元。保險期間至今年3月15日止。

本月22日溫度達到寒流等級，台南沿海地區溫度也降到10度以下，23、24日台南多數地區達到連續攝氏10度以下，南市共計47件漁民投保「溫度參數養殖水產保險」達理賠條件，業者預計撥付約668萬元理賠給付。

農業局漁業科說，本次寒流來襲幸未傳出重大災情，和去年比較，今年投保件數也由44件增加至47件。養殖漁業面對天然災害威脅日增，政府除有現金救助及低利貸款制度減輕漁民損失，近年更積極鼓勵透過養殖水產保險機制，降低漁民養殖風險，目前有推出虱目魚、石斑魚、鱸魚及台灣鯛等「養殖水產保險」保單，粗估每公頃保費養殖業者只要自行負擔數千元起，多一份保險，多一層保障。

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