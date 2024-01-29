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嘉義縣小年夜搭公車免費 2月8日直接上車就出發

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣小年夜搭公車免費，2月8日直接上車就出發。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣小年夜搭公車免費，2月8日直接上車就出發。圖／嘉義縣政府提供

嘉義小年夜公車免費，縣府公車處今天公告，因應春節將至迎來返鄉人潮，為協助在外工作、求學的縣民返鄉團圓，同時鼓勵外地遊客至嘉義旅遊，2月8日小年夜嘉義縣公車免費搭乘，不需使用現金及電子票證，直接上車即可免費搭乘。

公車處表示，2月8日小年夜當天嘉義縣公車處全數營運班車，全部路線、全部班次皆免費搭乘，坐車時不需使用現金、電子票證、行動支付或其他套票，直接上車即可免費搭乘，歡迎返嘉民眾多加利用；另因流感、新冠病毒流行期，公車內為密閉空間，建議民眾搭車時配戴口罩。

公車處提醒，目前駕駛人力緊缺，免費公車僅限既有班次，無法另行新增加班車，熱門路線「阿里山線」從台鐵嘉義站出發，一日提供8去8回班次；以及從高鐵嘉義站出發，一日提供4去4回班次，每車約33至40個座位，搭載人數有限，欲搭乘民眾請提早候車，詳細時刻表可至公車處官方網站查詢。

公車 嘉義 小年夜

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