聽新聞
test
0:00 / 0:00
迎接台灣燈會 台南規畫埕南燈區融入廟埕街角趣味
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫埕南燈區，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，花式妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線，以復古地方小報的形式，呈現埕南燈區導覽地圖，讓遊客於路線圖中融入廟宇意象及遊戲式設計。
文化局指出，埕南燈區主題強調廟埕作為早期社會彼此聯繫情感、交流資訊、孩童遊戲玩耍的重要場所；到了現代，不論是宗教慶典舉辦或攤販聚集，廟埕依然熱鬧的容納各式的常民活動。今年是台南400，台灣燈會也是闊別16年後重新在台南舉辦，透過埕南燈區藝術裝置來「點亮埕事」，讓在地鄉親與旅人，重溫體驗廟埕街角的趣味與記憶。
埕南燈區除了各大廟宇的燈區外，在「兌悅之門」路線起點、節點及終點，分別納入了「消防局/消防史料館」、「隘門」、「兌悅門」3個古蹟場域設置藝術裝置，以作品點亮這3個場域的歷史記憶。不同氛圍燈光造景成為路線的亮點，讓民眾在燈區漫遊時感受到市府另外準備的驚喜，更能體驗台南獨特的城市文化魅力。
文化局長謝仕淵說，埕南燈區的復古小報導覽路線地圖，藉由互動式遊戲設計帶入廟宇意象，呈現3條建議參觀路線「兌悅之門」、「枋溪合境」、「紅瓦香洋」所經過的20個節點，並特別製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹，到不同的展區走訪參觀。小報中也設計了趣味的猜燈謎小遊戲，使民眾在參觀的同時，也可探索發掘府城的歷史小故事，並增加了文宣的趣味性與收藏價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言