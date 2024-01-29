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迎接台灣燈會 台南規畫埕南燈區融入廟埕街角趣味

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線。圖／南市文化局提供
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線。圖／南市文化局提供

響應2024台灣燈會台南文化局規畫埕南燈區，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，花式妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線，以復古地方小報的形式，呈現埕南燈區導覽地圖，讓遊客於路線圖中融入廟宇意象及遊戲式設計。

文化局指出，埕南燈區主題強調廟埕作為早期社會彼此聯繫情感、交流資訊、孩童遊戲玩耍的重要場所；到了現代，不論是宗教慶典舉辦或攤販聚集，廟埕依然熱鬧的容納各式的常民活動。今年是台南400，台灣燈會也是闊別16年後重新在台南舉辦，透過埕南燈區藝術裝置來「點亮埕事」，讓在地鄉親與旅人，重溫體驗廟埕街角的趣味與記憶。

埕南燈區除了各大廟宇的燈區外，在「兌悅之門」路線起點、節點及終點，分別納入了「消防局/消防史料館」、「隘門」、「兌悅門」3個古蹟場域設置藝術裝置，以作品點亮這3個場域的歷史記憶。不同氛圍燈光造景成為路線的亮點，讓民眾在燈區漫遊時感受到市府另外準備的驚喜，更能體驗台南獨特的城市文化魅力。

文化局長謝仕淵說，埕南燈區的復古小報導覽路線地圖，藉由互動式遊戲設計帶入廟宇意象，呈現3條建議參觀路線「兌悅之門」、「枋溪合境」、「紅瓦香洋」所經過的20個節點，並特別製作了Google map QRcode，民眾拿起手機掃描，即可看見各地點的簡短介紹，到不同的展區走訪參觀。小報中也設計了趣味的猜燈謎小遊戲，使民眾在參觀的同時，也可探索發掘府城的歷史小故事，並增加了文宣的趣味性與收藏價值。

響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線。圖／南市文化局提供
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線。圖／南市文化局提供
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線。圖／南市文化局提供
響應2024台灣燈會在台南，文化局規畫「埕南燈區」，以廟宇為主軸，串聯多處民間元宵燈會活動，妝點廟宇古蹟景點，同時透過大型燈籠地標，打造3條燈區散步路線。圖／南市文化局提供

台灣燈會 台南 文化局

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