雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長補選 民進黨認定艱困選區
雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長將補選，國民黨已有人表態要參選虎尾鎮長，麥寮鄉長人選待協調；民進黨雲林縣黨部則表示，民進黨在這兩鄉鎮近年沒有贏過，是艱困選區，將由縣黨部執委會徵召人選。
虎尾鎮長丁學忠當選雲林第1選區立委、麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二審判決當選無效已停職，兩鄉鎮長都將補選，藍營有虎尾鎮代會主席林嘉弘表態參選，另無黨籍縣議員黃美瑤也表態角逐，麥寮鄉長人選尚待協調。
民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，經由民進黨中央提名小組委員立委蔡易餘、中常委陳茂松與委員蘇治芬、劉建國、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉討論後，一致認為這兩個地方都屬民進黨的艱困選區，提名人選授權給縣黨部執委會於2月底前徵召。
林金忠表示，虎尾、麥寮近年無論是鄉鎮長、大的選舉民進黨都沒有贏過，雖然黨內有人有意願挑戰，但徵召要考慮的因素較多，目前仍在尋找合適人選，預計2月初就會召開執委會，徵召最有可能勝選的人選。
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