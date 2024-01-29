區位條件佳！台南高鐵特定區開發案招標 地方樂見帶動地方繁榮

台南市府在大台南會展中心旁推動高鐵特定區武東段276-1地號產業專用區土地開發案，公告以設定地上權方式招標，期盼引入民間投資經營，打造複合式商業設施，與沙崙智慧綠能科學城串聯，以促進當地產業活絡。地方民眾樂觀看待此開發案能夠促成繁榮，更建議往後確定投資商能夠將此規畫成商業、觀光混合的大樓。

此開發案基地為在大台南會展中心西側的產業專用區，面積1.3萬坪左右，現況為未開發的素地，可立即開發使用。經發局指出，此地基地所屬產業專用區容許使用項目相當多元，除要由依照政策目標，需開發至少150間房間的旅館設施外，投資人還得依都市計畫開發經營如工商服務、展覽、購物中心、觀光遊憩等其他事業，增加整體投資效益。

經發局長林榮川表示，開發案為地上權存續年期50年，可優先續約至多20年，開發權利金底價新臺幣16億元分4期收取，未來完成與大台南會展中心連接空橋後，可與會展活動串連支援、相互引進人流，區位條件極佳。

市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城由中央領軍、地方合作開發的產業重鎮，不僅有中央產學研各部會進駐，還有會展中心、三井OUTLET、沙崙醫療服務與創新園區、陽明交通大學台南校區坐落於此，交通方面，更有高鐵及台鐵，未來還規畫捷運，投資商機無窮。

台南市大武崙綠能園區促進會理事長張世禎表示，地方很期待未來能夠帶動繁榮，不過從長遠來看，旅館應該結合展場及未來產業進駐的需求，如開發成商業混合大樓，符合各項需求的話也能吸引遊客多停留。