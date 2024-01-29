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嘉市議員被打 民進黨團讉責暴力、要求檢警加速查明真相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議會民進黨團總召黃大祐率（後左一）同黨議員黃露慧（後左二）、黃盈智（後右一）、林煒軒（前右一）及助理李男（前左一）高喊「幸福城市 讉責暴力」。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會民進黨團總召黃大祐率（後左一）同黨議員黃露慧（後左二）、黃盈智（後右一）、林煒軒（前右一）及助理李男（前左一）高喊「幸福城市 讉責暴力」。記者李宗祐／攝影

嘉義市議會今天開臨時會，議員林煒軒日前被打，今天坐著輪椅出席，市議會民進黨團讉責暴力外，也希望檢警加快偵辦腳步，查明真相給當事人交待、市民安心。市長黃敏惠表示，對於任何暴力不法行為，要求警察局依法究辦到底，絕不寬貸，決不容忍暴力行為的發生。

議長陳姿妏表示，這事件令議員同仁人心惶惶，因為議員每天都要跑行程，查明真相不但要還給議員林煒軒一個公道，也是對其他議員的保障。

市議會民進黨團總召黃大祐率同黨議員黃露慧、黃盈智、林煒軒及助理李男高喊「幸福城市 讉責暴力」，他表示，台灣是民主法治社會，嘉義市是民風淳樸城市，竟發生這樣暴力事件令人訝異，對於同黨同志民代遭遇，不但要讉責暴力，也要求警察局長徹查事件原委，給當事人交待、讓市民安心。

林煒軒除感謝檢警辛勞、議會同仁聲援外，他提出質疑，這2名男子一早就已經在外徘徊，不是單純車禍事件。有媒體報導肇事者已將通聯紀錄刪除，有關單位應盡力調查了解，未來將繼續監督市政為市民發聲。

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧表示，發生這樣駭人驚聞的事件令人感到心痛，昨天有許多民眾電話關心，訝異嘉義市怎會發生這樣的事件，一致讉責暴力，也希望檢調單位積極偵辦還原事實，將真相公諸於世，讓嘉義市民有安全的生活環境。

議員黃盈智表示，事件很有針對性，不是單純行車糾紛，又在光天化日下做這種事，可見這些人無視公權力存在，檢調加快腳步偵辦，不要讓對方有機會銷燬相關事證。

嘉義市議會議長陳姿妏表示，查明真相不但要還給議員林煒軒一個公道，也是對其他議員的保障。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會議長陳姿妏表示，查明真相不但要還給議員林煒軒一個公道，也是對其他議員的保障。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會臨時會議員林煒軒坐著輪椅出席，市議會同仁紛紛表達關心。記者李宗祐／攝影
嘉義市議會臨時會議員林煒軒坐著輪椅出席，市議會同仁紛紛表達關心。記者李宗祐／攝影

議員 嘉義 林煒軒

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