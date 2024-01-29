台南七股工業區招商每坪6.5萬 開發商：如此低售價難找

台南市七股科技工業區以南科中下游支援工業區及地方特色產業加值再發展為開發定位，市府今天下午舉辦首次招商記者會，有15筆土地共12.6公頃可供廠商申購，平均售價每坪約6.5萬元。市府表示，此開發案預計將增加290億年產值及帶來近萬個工作機會。

市長黃偉哲主持七股科技工業區產業用地招商記者會，並邀請開發商夆典公司董事長郭國華及南市各廠協會理事長參加，市府表示，去年標租新吉工業區土地，得標者出價超過底價4成，顯示產業用地需求殷切，也表示此時正是「投資台南好時機，首選七股工業區」。

黃偉哲表示，早在縣市合併前，前縣長蘇煥智就規畫要開發七股工業區，歷經這麼多年能完成，是重要發展。七股科技工業區交通區便捷，北側有七股都市計畫擬定，整體區域發展可期。此工業區面積141.15公頃，其中產業用地84.8公頃，採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，方能取得產權，避免廠商搶購囤地及炒作土地。郭國華說，這樣的價位，目前國內開發案難找。

七股工業區開發案預計將增加290億年產值及帶來近萬個工作機會，為溪北開創經濟新發展，帶動整體產業新風貌。另為解決廠商缺地問題，同步擴建綠能產業園區、沙崙健康及柳科三期等產業園區，確保產業續地無虞。

經發局長林榮川說，此工業區不引進汙染產業，可引進產業8大類，有食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品及電子零組件、汽車及其零件、其他運輸工具、產業用機械設備維修及安裝業等產業，並依相關法令規定排除非屬低汙染產業。

本次公告出售單價，每坪介於6萬3471元至6萬6447元，可選擇1次或分期繳款等方式購地，1次付清有2.5%優惠，自1月30日起受理申請，第1批截止日為3月31日，之後每月月底為當月收件截止日，本次公告最後受理期限至今年7月31日止。經發局表示，七股工業區開發案詢問度高，之前已有汽車零件業者表示要購買上萬坪，預期申購會很踴躍。