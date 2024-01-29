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房仲換跑道回鄉長期失業 搭上疫後旅宿回春重回職場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
房仲換跑道回鄉長期失業，搭上疫後台南旅宿回春重回職場。記者周宗禎／翻攝
房仲換跑道回鄉長期失業，搭上疫後台南旅宿回春重回職場。記者周宗禎／翻攝

「很高興能找到工作，重新開始」，台南34歲市民謝譯樑3年沒固定工作，最近擔任飯店房務員，有固定薪水還有就業獎勵金，工作4個月表現受肯定，飯店因業務擴展將升任儲備幹部。謝譯樑說，他是「疫後改善缺工擴大就業方案」受惠者，失業族應多利用，感謝台南就業中心協助找到好工作。

謝譯樑表示，很多失業族不知道這個管道，他在台北房仲多年，後因疫情爆發回台南找機會，一直不順遂，後來朋友建議去台南就業中心，就服員曾瓊仙了解他的狀況後，搭配疫後缺工就業方案順利推介他至徠．歸仁飯店擔任房務員，工作已上手穩定，房務清潔不是單純付出勞力，許多細節要注意，要靈活運用整理技巧，才能做得快又好。

謝譯樑說，雖沒旅宿業經驗，但同事手把手教學，浴室清洗、房務整理只要掌握「眉角」，其實都不難，也比較不會受傷耗體力，不久就適應，很快上手，目前一天可獨自整理12到13間房，「只要有心，沒有什麼工作不能做」。

飯店協理鄭竣丰表示，疫後旅遊暢旺，飯店每天住房率都有6、7成左右，房務人員需求量大，還好勞動部疫後缺工方案能增加誘因，幫飯店及時補足人力，感謝就業中心幫忙推介譯樑，他態度積極、抗壓性也不錯表現受肯定，「近期會讓他升任儲備幹部」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，疫後許多產業缺工，旅宿餐飲業人力最缺，為解決缺工勞動部推出疫後缺工就業方案，鼓勵民眾投入疫後缺工產業，待業民眾只要經就業中心推介從事旅宿業房務人員、清潔人員或餐飲業儲備幹部、內外場服務人員、廚務人員等專案職缺，政府提供每月6千到1萬3千元、最長12個月就業獎勵金。

劉邦棟呼籲旅宿餐飲業者有人力需求可向轄區就業中心登錄求才職缺，民眾也可到就業中心洽詢工作機會，會立即專案媒合，服務專0800777888。

房仲換跑道回鄉長期失業，搭上疫後台南旅宿回春重回職場。記者周宗禎／翻攝
房仲換跑道回鄉長期失業，搭上疫後台南旅宿回春重回職場。記者周宗禎／翻攝
房仲換跑道回鄉長期失業，搭上疫後台南旅宿回春重回職場。記者周宗禎／翻攝
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