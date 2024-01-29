房仲換跑道回鄉長期失業 搭上疫後旅宿回春重回職場

「很高興能找到工作，重新開始」，台南34歲市民謝譯樑3年沒固定工作，最近擔任飯店房務員，有固定薪水還有就業獎勵金，工作4個月表現受肯定，飯店因業務擴展將升任儲備幹部。謝譯樑說，他是「疫後改善缺工擴大就業方案」受惠者，失業族應多利用，感謝台南就業中心協助找到好工作。

謝譯樑表示，很多失業族不知道這個管道，他在台北房仲多年，後因疫情爆發回台南找機會，一直不順遂，後來朋友建議去台南就業中心，就服員曾瓊仙了解他的狀況後，搭配疫後缺工就業方案順利推介他至徠．歸仁飯店擔任房務員，工作已上手穩定，房務清潔不是單純付出勞力，許多細節要注意，要靈活運用整理技巧，才能做得快又好。

謝譯樑說，雖沒旅宿業經驗，但同事手把手教學，浴室清洗、房務整理只要掌握「眉角」，其實都不難，也比較不會受傷耗體力，不久就適應，很快上手，目前一天可獨自整理12到13間房，「只要有心，沒有什麼工作不能做」。

飯店協理鄭竣丰表示，疫後旅遊暢旺，飯店每天住房率都有6、7成左右，房務人員需求量大，還好勞動部疫後缺工方案能增加誘因，幫飯店及時補足人力，感謝就業中心幫忙推介譯樑，他態度積極、抗壓性也不錯表現受肯定，「近期會讓他升任儲備幹部」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，疫後許多產業缺工，旅宿餐飲業人力最缺，為解決缺工勞動部推出疫後缺工就業方案，鼓勵民眾投入疫後缺工產業，待業民眾只要經就業中心推介從事旅宿業房務人員、清潔人員或餐飲業儲備幹部、內外場服務人員、廚務人員等專案職缺，政府提供每月6千到1萬3千元、最長12個月就業獎勵金。