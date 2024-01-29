遭譏風雨無阻、陽光強要遮陽 新化果菜市場中央編千萬改善

台南市新化果菜市場因為外觀獨特罕見，開幕後吸引大批遊客，但建築設計遭批「中看不中用」，風雨灌進賣場、如廁還要撐傘，攤商被迫自費架設遮陽棚避免陽光還照射水果難保鮮。台南農產運銷公司總經理楊宏義表示，已獲中央補助近1400萬元、自籌近4百萬元預計今年雨季來臨前改善。

市議員余柷青指出，新化果菜市場南面晴天無法遮蔽西曬日，水果遇熱難保存，雨季時風雨直接進場，濺濕攤商與農產品，地面溼滑易發生危險，建築物還會漏水，反映很久都一直無法改善。

攤商批評新化果菜市場「被炒作成全台最美果菜市場」，但是中看不中用，「就只是外表好看的市場而已」。他們雨天做生意、上廁所還要撐傘。因為賣場與廁所都「風雨無阻」，攤商被迫自費架設遮陽棚，但風大時為避免發生危險還是要收起來，質疑問題一堆。