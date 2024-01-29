主播劉方慈推專屬公益貼圖 收益全捐家扶助學

主播劉方慈響應北台南家扶中心助學希望工程，與崑山科技大學公廣系學生合作，推出「有你真好正能量常用語」專屬公益貼圖，下載收益所得將全數回饋家扶，助弱勢學子。

長期關注北台南家扶中心的劉方慈，深刻了解幫助弱勢兒童及其家庭、社區脫離貧窮，一直是家扶基金會多年來核心價值，除了媒合認養人的愛心物資提供弱勢兒童生活扶助外，也推動助學希望工程，減少弱勢兒少因經濟因素阻礙影響就學發展。

劉方慈受台南崑山科技大學公廣系邀請，南下協助學生進行「家扶基金會－北台南家扶中心」公益案，全案由學生自行設計、拍攝並製作出劉方慈「有你真好」正能量常用語專屬貼圖。

崑山科大公廣系今天提供資料指出，劉方慈在過程中與青年學子面對面討論貼圖、拍攝、文案等發想，密切互動，跳脫傳統課堂模式，讓學生得以實地踏察，並進入實景動手操作，公益貼圖主構圖為劉方慈專業形象搭配日常生活用語，並展現俏皮可愛一面。

北台南家扶中心指出，受扶助弱勢家庭，日常收入若扣掉房租及基本生活費，能運用的金錢十分有限，孩子學習機會常因此受限，部分孩子甚至因此休學幫助家計，這次特地拍攝宣導短片，讓民眾了解來自這些弱勢家庭的真實故事，希望能集結社會力量幫助弱勢孩子安心上學。

北台南家扶中心指出，原定2月18日頒發助學金協助近300名高中職、大專生及500名中、小學生，目前仍有近新台幣200萬元缺口，盼各界伸出援手，也感謝劉方慈提供貼圖收益，成為孩子們生命中不可或缺的有力人士。