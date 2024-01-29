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安定東路東延今通車 南科聯絡道高架工程下周也通

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南科聯絡道路口高架轉向改善工程確定提早下周通車，可望改善南科對外交通。記者謝進盛／攝影
南科聯絡道路口高架轉向改善工程確定提早下周通車，可望改善南科對外交通。記者謝進盛／攝影

南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮，而特定區南側新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程已確定2月7日通車，雙重利多加持，園區對外交通可望進一步紓解。

南科高速發展，就業人口激增，周遭交通急速惡化，用路人苦不堪言，南市府民國110年優先啟動南科特定區5-40m、10-30m計畫道路開闢工程，其中10-30m(今北園五路)已於111年11月15日通車；5-40m道路(安定東路與直加弄大道口)向東延伸，銜接北園五路，路寬40公尺、全長約1024公尺，預算耗資7.73億元，施工途中因遺址波折，經變更設計路面提高2米因應，共計歷經2年半去年底完工。

市長黃偉哲、副議長林志展、市議員陳碧玉、李偉智、李文俊、余柷青、陳怡珍等人今出席通車典禮。

市府工務局說，南科北側兩條聯外道路完工後，可紓解分散台南科學園區（南科七路）及直加弄大道交通，通往國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流。

黃偉哲表示，南科這幾年蓬勃發展，就業人口已突破9萬5000人，今開放通車後，除可讓南科通勤更便利，更串連未來周邊南科特定區A、B、C、D、E段開發區塊，加速促進整個區域的產業經濟發展。

工務局長陳世仁簡報時說，市府全力改善南科周遭交通；安定交流道及市道178線、特定區東側南137線均已拓寬通車。

此外，北外環樹谷聯絡道預計114年通車，另外也正規劃設計善化溪埔中路拓寬暨新闢路段，並向交通部爭取國8交流道改善及南133路口立體化工程，以及烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路工程。而特定區南側新港社大道與南科聯絡道高架路口轉向工程也已大致完工。

據知，南科特定區南側新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程雖已完工，原預定年後3月通車，經市府及地方爭取，內政部國土管理署加速作業，市府今證實，會提早在春節前的2月7日通車，安南、永康、府城區龐大通勤族可望受惠。

南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮，市長黃偉哲（左三）等人主持通車儀式。
南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮，市長黃偉哲（左三）等人主持通車儀式。
南科聯絡道路口高架轉向改善工程確定提早下周通車，可望改善南科對外交通。記者謝進盛／攝影
南科聯絡道路口高架轉向改善工程確定提早下周通車，可望改善南科對外交通。記者謝進盛／攝影
南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影
南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮。記者謝進盛／攝影
南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮，未來車子可直通園區。記者謝進盛／攝影
南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮，未來車子可直通園區。記者謝進盛／攝影

南科 黃偉哲

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