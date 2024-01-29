快訊

國三重大車禍！轎車急速撞工程車頂落邊坡2人傷 重傷者無呼吸心跳

立院龍頭戰綠白下午閉門會！被指不挺游錫堃 柯建銘：柯文哲不懂我的心

MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

台灣燈會「城里有光」16米主燈亮相 銀光閃爍引民關注

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
高16米的藝術主燈名為「∞立方」，由台積電獨家贊助逾千萬打造。記者李文德／攝影
高16米的藝術主燈名為「∞立方」，由台積電獨家贊助逾千萬打造。記者李文德／攝影

2024台灣燈會台南，此次燈區規模更廣，燈會更分為安平、高鐵燈區共計50公頃左右。高鐵燈區坐落在大台南會展中心周邊，規畫主燈、城里有光及綠能等3大燈區，2月24日至3月10日展出，日前主展區「龍來台灣」已安座，而城里有光燈區近來出現高16米的藝術品，是由台積電獨家支持的藝術主燈，白天時銀光閃爍就引起當地經過的民眾高度關注。

台灣燈會高鐵燈區規畫主展、城里有光及綠能等3大區共28公頃，主展區規畫11個主題、城里有光則是以聲光科技藝術與光雕，帶領遊客穿梭時空400年，藉4個主題，勾勒出台南榮光；綠能燈區則位在沙崙綠能科技示範場域，所有燈具光源皆由綠能裝置發電供給。

其中城里有光燈區近來有座16米高的藝術燈具格外引人注目，白天時銀光閃爍，許多在地民眾經過時都會忍不住稍待片刻，好奇地問「這是什麼？」「感覺很酷」「都想要踏進去就近觀賞」。

市府觀旅局表示，此16米高的作品名為「∞立方」是城里有光的藝術主燈，由台積電獨家贊助逾千萬打造，作品皮層以上千片特殊鏡面反射板組成，排列出波浪般的多角度外觀，白天時，這些精心設計角度的鏡面會反射周遭環境，到了晚間，則以動態燈光展演府城的環境，呈現前所未有的視覺饗宴。

市長黃偉哲表示，感謝台積電鼎力贊助今年經費，相信有科技巨擘參與，將吸引更多國內外遊客來到台南賞燈；觀旅局長林國華表示，南科是台積電先進製程的生產重鎮，台積電的參與對台南而言意義重要非凡。由台積電獨家支持贊助，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬，其設計發想與科技無限可能的意象不謀而合。

台積電表示，此作品呼應了台積電秉持「提升社會」的ESG願景，從綠色製造、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育人才和關懷弱勢等五大方向，台積電期與社會一同創造共好價值。

台灣燈會高鐵燈區的「城里有光」展區，近來出現高16米的藝術主燈，白天時銀光閃爍，格外引人注目。記者李文德／攝影
台灣燈會高鐵燈區的「城里有光」展區，近來出現高16米的藝術主燈，白天時銀光閃爍，格外引人注目。記者李文德／攝影
高16米的藝術主燈名為「∞立方」，由台積電獨家贊助逾千萬打造，作品皮層以上千片特殊鏡面反射板組成。圖／市府觀旅局提供
高16米的藝術主燈名為「∞立方」，由台積電獨家贊助逾千萬打造，作品皮層以上千片特殊鏡面反射板組成。圖／市府觀旅局提供

台積電 台南 台灣燈會

延伸閱讀

台積電熊本二廠有影 法人為營運後市按讚

日本二廠傳最快2月6日宣布 台積電七個字回應了

台積電海外布局傳好消息 最快2月6日宣布日本建熊本二廠、美國補貼3月底前到手

台積電目標價花旗喊740元 重申「買進」評等

相關新聞

草嶺石壁櫻花將開 去年吸引逾20萬遊客今年可望破紀錄

雲林縣草嶺石壁櫻花季去年締造20萬遊客紀錄，今年將於2月10日登場，預計春節將有萬棵櫻花盛開，為迎接來自各地遊客，縣府規...

安定東路東延今通車 南科聯絡道高架工程下周也通

南科特定區5-40m(安定東路向東延伸)計畫道路，今上午舉行通車典禮，而特定區南側新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程...

台南春節計程車加成收費已建入計費表 按表付費免被坑

春節將至，台南市交通局今天表示，計程車在過年循往例加成收費，加成期間自2月5日凌晨零時起至2月14日夜間12時止，即農曆...

台南「大菜市」迎設計展 民代：整頓攤販亂象別讓府城丟臉

台南市西門商場及西市場是今年10月台灣設計展主展場，而台南400年一系列活動正如火如荼進行，但西市場周邊街廓工程原定3月...

嘉市設預告燈號 改善車流

嘉義市東義路、義教西路接近林森東路口處，因上方有阿里山小火車鐵道行經，且地勢較低，行車視線常被阻擋看不到路口紅綠燈，導致...

雲林北港免費停車場 堆滿垃圾

雲林北港鎮最大的第3公有市場附設千坪停車場，8年來供買菜民眾免費停車，相當便利，但被亂丟積滿垃圾，儼如垃圾場，甚至遭長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。