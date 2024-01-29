台灣燈會「城里有光」16米主燈亮相 銀光閃爍引民關注

2024台灣燈會在台南，此次燈區規模更廣，燈會更分為安平、高鐵燈區共計50公頃左右。高鐵燈區坐落在大台南會展中心周邊，規畫主燈、城里有光及綠能等3大燈區，2月24日至3月10日展出，日前主展區「龍來台灣」已安座，而城里有光燈區近來出現高16米的藝術品，是由台積電獨家支持的藝術主燈，白天時銀光閃爍就引起當地經過的民眾高度關注。

台灣燈會高鐵燈區規畫主展、城里有光及綠能等3大區共28公頃，主展區規畫11個主題、城里有光則是以聲光科技藝術與光雕，帶領遊客穿梭時空400年，藉4個主題，勾勒出台南榮光；綠能燈區則位在沙崙綠能科技示範場域，所有燈具光源皆由綠能裝置發電供給。

其中城里有光燈區近來有座16米高的藝術燈具格外引人注目，白天時銀光閃爍，許多在地民眾經過時都會忍不住稍待片刻，好奇地問「這是什麼？」「感覺很酷」「都想要踏進去就近觀賞」。

市府觀旅局表示，此16米高的作品名為「∞立方」是城里有光的藝術主燈，由台積電獨家贊助逾千萬打造，作品皮層以上千片特殊鏡面反射板組成，排列出波浪般的多角度外觀，白天時，這些精心設計角度的鏡面會反射周遭環境，到了晚間，則以動態燈光展演府城的環境，呈現前所未有的視覺饗宴。

市長黃偉哲表示，感謝台積電鼎力贊助今年經費，相信有科技巨擘參與，將吸引更多國內外遊客來到台南賞燈；觀旅局長林國華表示，南科是台積電先進製程的生產重鎮，台積電的參與對台南而言意義重要非凡。由台積電獨家支持贊助，這座光藝術裝置高達16米、造價逾千萬，其設計發想與科技無限可能的意象不謀而合。