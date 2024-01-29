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嘉市設預告燈號 改善車流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
前方增設預告燈號（圈選處）後，用路人可以確定前方路口紅綠燈，增加行車安全。記者李宗祐／攝影
前方增設預告燈號（圈選處）後，用路人可以確定前方路口紅綠燈，增加行車安全。記者李宗祐／攝影

嘉義市東義路、義教西路接近林森東路口處，因上方有阿里山小火車鐵道行經，且地勢較低，行車視線常被阻擋看不到路口紅綠燈，導致交通混亂難行，市議會副議長張榮藏接獲陳情，日前會同市府交通處勘查，採取增設預告燈號方式；市府指出，設置後經觀察車流通行秩序良好，解決長期車輛爭道現象。

交通處表示，民眾反映東義路與義教西路口容易產生回堵、占用黃網線區域，17日完成增設前方路口預告號誌燈，讓用路人預知鐵橋另一側路口紅綠燈號，勿再未知燈號狀況下，跟著車輛前進，結果遇紅燈卡住義教西路、東義路交叉路口。

東義路、義教西路連接林森東路，是國道3號竹崎交流道進入嘉市區主要路線，東義路和義教西路會先匯集成1條路隨即接到林森東路口，但到路口之前，有架鐵道高架橋以利小火車通行，因地勢低、加上高架橋阻擋視線，每當義教西路、東義路車輛要從橋下往林森東路行駛時看不到前方紅綠燈號，結果許多車輛在黃網線區域上大打結。

民眾陳情後，張榮藏會同市府勘查，發現確實來往車輛因被視線阻擋看不到前方紅綠燈，致使這處路口交通十分紊亂。

紅綠燈 高架橋 鐵道

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