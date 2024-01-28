台江建庄2百年最後壓軸曲 村落學習博覽會舞動青龍年

台江建庄2百年最後壓軸曲今天下午登場，台南社大台江分校舉辦江村落學習博覽會，5百多名親師生，齊聚海尾大道公廟，展現18年來推動公民學習的熱情。南管班以古樂答謝大道公守護鄉土的恩澤，書法班現場揮毫送春聯，版畫班拓印「龍來發財」紅包，還有村廟樂團演奏、吉他手廟口彈唱、親子肚皮舞表演，有如迎新春的藝術盛宴。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江16寮，為振興台江村廟學堂文化，培育積極公民及社群，發展一村一廟一樂團，一村一廟一學堂，如今在海尾寮、溪頂寮、十三佃、總頭寮、舊和順、中州寮、溪心寮、布袋嘴寮、公親寮、溪南寮等村落大廟皆有大廟興學課程，營造在地學習型社區，帶動村落終身學習風氣。

家長樸麗紅說，女兒跟著老師吳美燕從幼稚園大班至國小三年級學習肚皮舞，發現原本害羞的她，一邊運動與一邊能融 入團體學習，勇敢上台展演，看到孩子學習的改變，真的很棒。