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台江建庄2百年最後壓軸曲 村落學習博覽會舞動青龍年
台江建庄2百年最後壓軸曲今天下午登場，台南社大台江分校舉辦江村落學習博覽會，5百多名親師生，齊聚海尾大道公廟，展現18年來推動公民學習的熱情。南管班以古樂答謝大道公守護鄉土的恩澤，書法班現場揮毫送春聯，版畫班拓印「龍來發財」紅包，還有村廟樂團演奏、吉他手廟口彈唱、親子肚皮舞表演，有如迎新春的藝術盛宴。
社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江16寮，為振興台江村廟學堂文化，培育積極公民及社群，發展一村一廟一樂團，一村一廟一學堂，如今在海尾寮、溪頂寮、十三佃、總頭寮、舊和順、中州寮、溪心寮、布袋嘴寮、公親寮、溪南寮等村落大廟皆有大廟興學課程，營造在地學習型社區，帶動村落終身學習風氣。
家長樸麗紅說，女兒跟著老師吳美燕從幼稚園大班至國小三年級學習肚皮舞，發現原本害羞的她，一邊運動與一邊能融 入團體學習，勇敢上台展演，看到孩子學習的改變，真的很棒。
笛子班林興國阿公穿著40年前的西裝服與小六生的許臣恩同台演奏，他欣喜能夠以音樂在廟口迎新春。河流班學員許志祥說，自己是七股人，從小跟著父母北上賺錢，直到國中才回到台江，因對音樂很有興趣，陸續報名河流班、吉他、作曲班，把將對家鄉的情懷化為創作曲，鼓勵大家可以來社大學習，圓自己的夢。
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