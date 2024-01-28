重達36公斤！怪物級土魠魚上鉤 台南釣客賺到大紅包

每年冬季至農曆過年期間為土魠魚迴游至台灣附近海域季節，也是許多美食小吃優質食材，台南有釣客在安平外海釣到1尾重36公斤、長約160公分巨大土魠魚，為自己賺到大紅包。

這尾被釣客稱為「怪物級土魠」的大魚是台南釣客張明宗昨天在安平外海釣到，消息傳開後引來不少釣友到安平漁港觀看，直呼「沒看過這麼大的」，並有相關業者開價超過新台幣10萬元要收購。

有釣客今天向中央社記者表示，土魠魚有「海中白金」美稱，屬季節性洄游魚類，每年冬至前後到農曆年前為台灣附近海域盛產期，近年在台灣本島產量有逐年減少趨勢，澎湖的捕獲量較多，台南市面上除了釣客出海釣到的，大部分是從澎湖引進。

張明宗說，當時花了近30分鐘努力，才把這條大魚拉上船，除了長年累積的經驗及技術，運氣也很重要，很高興有這麼大的收獲。

另有釣客說，這次張明宗所釣到的這隻巨大土魠魚重達36公斤，應該已打破安平漁港「最大尾」紀錄，也在過年前賺到一個大紅包。