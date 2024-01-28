台南山上天后宮推限量新春紀念鑰匙圈 甫亮相就引起高度討論

農曆春節將至，各宮廟除規畫過年期間相關活動，更絞盡腦汁每年開發文創小物，吸引民眾前來走春、結緣。台南山上天后宮去年「銀角仔鑰匙圈」獲得好評後，今年趁勢再推出限量2000個紀念皮革鑰匙圈，將在春節和信眾們結緣，不過在廟中亮相後就已有不少遊客、當地民眾熱烈詢問。

山上天后宮主祀玉二聖母，是當地重要的信仰中心，在地方有相當多的神蹟故事，包含早年瘟疫盛行時，舉辦「過火」科儀，將符令焚投井中，解救生民。

廟方表示，今年適逢玉二聖母晉陞一甲子，特別推出「花甲之年，心辰則靈」紀念皮革鑰匙圈，和專業設計師溝通，以皮革作為主要材質，中間配上甲辰龍年的鋅合金飾片，營造出具古典感又不落於俗套的氛圍，廟方指出，今年製作了2000個鑰匙圈，將於春節期間和信眾結緣。

主委蕭銘賢指出，大年初一將會在廟門龍邊免費發放200個紀念鑰匙圈，另，為推廣山上區旅遊，大年初一至初三，憑台南山上水道博物館實體或電子票根，就可以到廟兌換紀念鑰匙圈，同樣限量200個。蕭銘賢表示，由於推出在廟裡陳列，已經引起當地民眾熱烈回響，詢問度爆表。更有民眾為拿此紀念品，特別以網路訂票，取得水博館的電子票根，準備搶鑰匙圈。