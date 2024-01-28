嘉市這路口增設預告號誌提醒來往車輛 交通不再打結
嘉義市東義路、義教西路往林森東路道路方向因上方有阿里山小火車鐵道且地勢較低，來車常因視線阻擋看不到路口紅綠燈，致使義教西路及東義路往林森東路路口來車混亂難行；市民向副議長張榮藏反映，日前會同交通處勘查，採增設預告燈號方式進行改善，解決長期以來交通常打結問題。
嘉義市林森東路是通往二高主要道路，沿線並有阿里山鐵路，在經過東義路、義教西路多叉路口架起鐵道高架橋以利小火車通行，然而因為地勢低加上高架橋造成多叉路口視線阻擋，每當義教西路、東義路車輛要從橋下往林森東路行駛時看不到前方紅綠燈號，結果許多車輛在黃網線區域上大打結。
市民向副議長張榮藏反映後，日前張榮藏會同市府交通處前往勘查，現場確實來往車輛因被視線阻擋看不到前方紅綠燈，致使這處路口交通十分紊亂。
交通處表示，日前依據民眾陳情反映東義路與義教西路口容易產生回堵占用黃網線區域，經現場勘查結果，採增設預告燈號方式進行改善，並於1月17日完成增設前方路口預告號誌燈，讓用路人預知鐵橋另一側路口紅綠燈號，勿再未知燈號狀況下跟車後遇紅燈卡住義教西路、東義路交叉路口。
預告號誌燈設置後，經觀察車流通行秩序良好，路口黃網線區域得以保持淨空。
交通處呼籲，黃網線區禁止臨時停車，需保持路口淨空，還請用路人遵守路口標誌標線號誌之管制，以維路口交通順暢。
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