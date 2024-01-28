東山再起...老師傅闊別半百載再建「竹籠茨」盼傳統工藝向下傳承

「竹籠茨」為傳統建築工法，以竹管為骨架、茅草作為屋頂，不過隨著時間演變，現今多為鋼筋混凝土取代此工法，也鮮少有人會此項建築工法。而台南左鎮區台20線旁的一處遮陽棚，當地高齡85歲的竹藝師李天生闊別近50年，受人委託建造10坪大竹籠茨，預計4月交屋。他說雖純手工打造耗時，但能讓更多人重視此項工藝，愈做愈有活力。

李天生說，12歲便接觸竹籠茨工法，回想起初接觸原因，是因山區居民建屋時，都會互相幫助一起搭建竹屋，並沒有向誰「拜師學藝」，每一位鄰居都是老師，讓他能夠做中學。而這期間也對竹編藝術品產生濃厚興趣，看著鄰居們的竹籠，便自己邊看邊編織，久了之後技術純熟，目前竹編手藝仍持續製作，傳承技藝。

而隨著時代演進，竹籠茨也漸漸被鋼筋水泥取代，漸漸地也愈來愈少人有建竹屋的需求。李天生說，過去也投身成為泥水師傅，從事建築業。不過近年來大眾對於竹編、竹籠茨這些傳統工藝漸漸重視，才有更多相關委託之作。近來更是闊別半百載，受託製造竹籠茨。李天生說，這此屋是林姓藝術師委託建造，希望打造10坪大的竹籠茨，希望民眾們能夠知曉這項傳統工藝之美。

不過李天生近50年未接觸竹籠茨建造，這是可說是「東山再起」，不過他也坦言，久未製造，所以剛起步時會比較慢。不過逐漸上手後，過往建造的回憶就湧入腦海。李天生邊做邊說，做竹籠茨與現在建築最不一樣的就是「一步一步要穩扎穩打」，強調慢工出細活，如將竹筒穿洞、茅草成堆一綑一綑綁緊作為屋頂，甚至榫接都相當費事，不過做出來的房屋相當穩固。