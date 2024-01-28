快訊

網紅超哥毆打Toyz鬧上新聞 掀兩人背後都有黑道加持

弗萊契級到基齡級…從二戰美驅逐艦細說國軍陽字號背景

台南社大推區域公共政策討論 營造台江到鹽分地帶文化藝術公路

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供

台南社大台江分校舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲市政府從將文化中心轉為文化治理平台，打破行政本位，進行局處室跨域合作，推動區域治理的公共政策討論，續辦台江開江紀環境藝術策展，並營造台江到鹽分地帶文化藝術公路，串連北門、將軍、佳里、七股、西港、安南的鹽分地帶文化，落實文化立都、台南四百的願景

副市長趙卿惠說，台江地區人口加上未來的發展，未來必然會成為台南市的核心，她舉透過公共治理推動山海圳國家綠道為例，藉由社大策辦的村廟論壇平台，討論台江建庄二百年之後，推動公共治理還有那些重要事情要再深入去討論，公私部門可以充分做對話，相信能夠找到區域治理方向，這是非常好的事情。

有80多名來自北門、台江鄉親共同探討從台江到灣港、台江到鹽分地帶的區域治理希望，特別是結合國土計畫進行文化、水利、交通、都計及產業等部門計畫的公民討論，納入20年來台江文化治理經驗。

社大台江分校表示，值此台江建庄2百年以「藝術參與」、「文化治理」行動謝神，47場的謝神音樂會，以及「開江紀」暨「棲身港灣」環境藝術展，20幾場的文化路徑走讀，18場的台江文化公民會議，探究台江文化路徑友善行人空間，倡議營造台江文化生活圈。希望透過重回村廟論壇探究「以環境為本的藝術共創可能性」、「以台江為本的教學行動可能」、「台江子弟的文化治理行動」、「從台江到鹽分地帶的區域治理希望」，為台江到鹽分地帶，台江到曾文溪的區域發展的未來尋解。

論壇邀請前國史館長吳密察主講「從歷史文化來看北門郡發展願景及挑戰」，以及教育工作者姜宏尚老師、成大張學聖教授、社大林朝成校長、文化局主秘黃宏文、社大台江分校吳茂成執行長，共同對話「從台江到鹽分地帶的區域治理希望」；台江建庄2百年策展人邱國峻、吳科毅，教授郭一勤教授，共同反思以環境為本的策展經驗。

另，少年台江社群分享台江流域學習的文化治理行動，水水長安五年級的高瑀彤同學，分享她跟著翁育民導師，參加台江流域專題探索實作的「環頸雉公車站牌」的社會實踐方案，小台江李沅澈、吳沛靜、吳語晨、林沁妍、薛允柔同學，報告守護嘉南大圳等。

北門社大校長潘秀妲指出，來台江十六寮很多人都是從鹽分地帶的北門、將軍、七股、西港二次移民，到台江來開拓與打拼，鹽分地帶與台江是很有感情的連結，大家一起討論台江到鹽分地帶的區域未來發展願景，這是很重要事情，希望透過合作，找回先民當初拓墾的文化路徑，找新找回台江情。

台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲推動區域治理的公共政策討論，營造台江到鹽分地帶文化藝術公路。圖／台南社大台江分校提供

台江 北門 願景

延伸閱讀

台灣本產紅蔥頭9成在台南 產季到北門公所首辦活動行銷

台江師生發起公民寫春聯 4廟宇接力、振興大廟學堂書藝文化

台江黑琵季有好事 9款陶燒版畫拓印春聯與紅包袋

招潮蟹回來了！台南小台江守護河川有成 把生態畫入河堤

相關新聞

影／台灣唯一扛厝在台南 「扛茨走溪流」體驗先民聚落生活記憶

台南市安南區「竹籠茨」是台灣僅有的建築與文化，南市文資處與台灣歷史博物館、溪南寮興安宮今舉辦「扛茨走溪流—轉去咱的舊厝地...

台南社大推區域公共政策討論 營造台江到鹽分地帶文化藝術公路

台南社大台江分校舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲市政府從將文化中心轉為文化治理平台，打破行政本位，進行局處室跨域合作...

溫暖霸氣！NET北台南3館封館為逾400家扶兒添新衣

本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年，業...

重返68年前台糖反共抗俄宣傳列車 首場40名額秒殺

國立台南藝術大學、台糖公司合作，建構重返68年前反共抗俄台糖鐵路宣傳列車歷史現場，首站下月3日在台南後壁烏樹林車站登場，...

地下停車場完工延 南市重罰廠商

台南市區停車一位難求，中西區「體3地下停車場」原預計去年第1季完工，工期卻嚴重落後，原本希望趕上台灣燈會安平燈區開幕，達...

嘉縣年貨市集 採買人潮強強滾

2024嘉有好市集年貨市集，昨天起為期2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，市集以「龍」為主題，逾200家業者設攤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。