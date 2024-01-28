台南社大推區域公共政策討論 營造台江到鹽分地帶文化藝術公路

台南社大台江分校舉辦重回村廟論壇「為未來敘事」，呼籲市政府從將文化中心轉為文化治理平台，打破行政本位，進行局處室跨域合作，推動區域治理的公共政策討論，續辦台江開江紀環境藝術策展，並營造台江到鹽分地帶文化藝術公路，串連北門、將軍、佳里、七股、西港、安南的鹽分地帶文化，落實文化立都、台南四百的願景。

副市長趙卿惠說，台江地區人口加上未來的發展，未來必然會成為台南市的核心，她舉透過公共治理推動山海圳國家綠道為例，藉由社大策辦的村廟論壇平台，討論台江建庄二百年之後，推動公共治理還有那些重要事情要再深入去討論，公私部門可以充分做對話，相信能夠找到區域治理方向，這是非常好的事情。

有80多名來自北門、台江鄉親共同探討從台江到灣港、台江到鹽分地帶的區域治理希望，特別是結合國土計畫進行文化、水利、交通、都計及產業等部門計畫的公民討論，納入20年來台江文化治理經驗。

社大台江分校表示，值此台江建庄2百年以「藝術參與」、「文化治理」行動謝神，47場的謝神音樂會，以及「開江紀」暨「棲身港灣」環境藝術展，20幾場的文化路徑走讀，18場的台江文化公民會議，探究台江文化路徑友善行人空間，倡議營造台江文化生活圈。希望透過重回村廟論壇探究「以環境為本的藝術共創可能性」、「以台江為本的教學行動可能」、「台江子弟的文化治理行動」、「從台江到鹽分地帶的區域治理希望」，為台江到鹽分地帶，台江到曾文溪的區域發展的未來尋解。

論壇邀請前國史館長吳密察主講「從歷史文化來看北門郡發展願景及挑戰」，以及教育工作者姜宏尚老師、成大張學聖教授、社大林朝成校長、文化局主秘黃宏文、社大台江分校吳茂成執行長，共同對話「從台江到鹽分地帶的區域治理希望」；台江建庄2百年策展人邱國峻、吳科毅，教授郭一勤教授，共同反思以環境為本的策展經驗。

另，少年台江社群分享台江流域學習的文化治理行動，水水長安五年級的高瑀彤同學，分享她跟著翁育民導師，參加台江流域專題探索實作的「環頸雉公車站牌」的社會實踐方案，小台江李沅澈、吳沛靜、吳語晨、林沁妍、薛允柔同學，報告守護嘉南大圳等。