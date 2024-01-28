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溫暖霸氣！NET北台南3館封館為逾400家扶兒添新衣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，共邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年。圖／北台南家扶中心提供
本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，共邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年。圖／北台南家扶中心提供

本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年，業者長期默默關懷弱勢再度傳為美談。

NET主富服裝股份有限公司（簡稱NET)，自民國98年莫拉克風災後，每年皆會捐贈愛心提貨券予全台各縣市家扶中心，出身雲林縣的董事長黃文貞行事行事低調，曾透過工作團隊表示，年幼時貧困家境，沒有足夠資源，經歷過辛苦成長歲月，因此對家扶所協助經濟弱勢兒少家庭狀況都能感同身受，尤其過年前殷殷期盼可以有一件新衣好過年的心情，每年延續贈予2000元提貨券，110年起更加碼送全國家扶受助1歲以下幼兒每人1萬元提貨券買新衣。

業者透過北台南家扶中心安排，昨、今同步在佳里、永康、新營門市封館進行選購活動，共計400名孩子及14名未滿1歳幼兒在家長陪同開心挑選自己喜歡衣服，彼此還討論著如何搭配如何省錢，最終提著滿滿一袋新衣開心回家準備過新年，對於NET提供提貨券讓小朋友添購衣物相當感激。

北台南家扶中心說，目前扶助弱勢家庭約850戶、1400名童，資料顯示有63%以上的家庭為單親，15%為隔代教養家庭，列冊於政府低收及中低收入戶家庭約有63%，許多家庭照顧者面對生活及教育負荷已是沉重負擔，過年穿新衣常是奢望，NET封館善行，更是他們年年最期待及盼望一場盛事。

北台南家扶中心主任李桂平也說，讓家扶兒少做自己的主人，依照自己的喜好，挑選合身的新衣服，更是尊重兒童權益的行動表現，感謝NET綿延不斷的愛心，讓家扶兒少得以有添購新衣，寒冬中更溫暖。

本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，共邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年。圖／北台南家扶中心提供
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本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，共邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年。圖／北台南家扶中心提供
本土知名成衣連鎖店NET服飾，昨、今天在北台南新營、佳里、永康門市封館，共邀請逾400名家扶兒歡喜選購新衣，開心過新年。圖／北台南家扶中心提供

NET 家扶中心 台南

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