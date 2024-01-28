地下停車場完工延 南市重罰廠商

台南市區停車一位難求，中西區「體3地下停車場」原預計去年第1季完工，工期卻嚴重落後，原本希望趕上台灣燈會安平燈區開幕，達到疏解車潮功能，但又要延後，民代批工程一拖再拖，讓周遭商家不停地期待又落空，交通局表示，地下停車場已報竣工，目前申辦消防及使照勘驗，力拼2月底能開放，地面層也趕工中，目標2月底報竣，3月底開放。

「體3」地下停車場新建工程，緊鄰永華國民運動中心，附近有永華市政中心，是中西區進入安平地區的中繼站，停車場採地下二層設計，共有577席汽車位及34席機車位；地面層配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，施設環場步道、微熱山丘、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等。

市議員陳怡珍指出，去年9月時質詢「體3」地下停車場延宕事宜，當時交通局表示，施工廠商因疫情缺工關係而落後，已將地下停車場與地面層分批驗收，目標趕在11月份同時完成，沒想到完工進度一延再延。

交通局表示，體3地下停車場工期嚴重延誤，已重罰廠商，工程人員每天積極趕工，停車場會先啟用，預計2月底前開放。