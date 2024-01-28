台南大南門碑林 遭不明溶液破壞

聯合報／ 記者萬于甄邵心杰／台南報導
台南市大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局對毀損古文物行為表示譴責，提醒此舉涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任。記者邵心杰／攝影
台南市大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局對毀損古文物行為表示譴責，提醒此舉涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任。記者邵心杰／攝影

近期剛整修完成開放的台南大南門碑林石碑26日晚間遭人潑灑不明溶液，文化局獲報前往現勘，發現62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液痕跡，導致石碑有色差及結晶現象，地方文史工作者表示在台南400時刻，古文物竟遭如此對待，令人痛心。台南市警方已掌握1名女子持容器裝水後朝石碑潑灑，容器內是否有其他溶液仍待釐清，正積極查緝到案，以了解犯案動機。

文化局表示，大南門碑林為1935年起陸續由台南各處蒐集到此陳列，目前累積約62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值，其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物。

大南門碑林因在2022年地震中受損，由市府文化局啟動整修工程，近期剛整修完畢開放民眾參觀，沒想到卻發生古碑遭潑灑不明溶液。

地方文史研究學者曾國棟說，得知大南門碑林石碑遭不明人士潑灑不明液體，當下真的相當痛心，更是難以理解。

曾國棟表示，今年是台南400、文化400的一年，南門碑林的每一塊古石碑都是文化保存的紀錄與乘載，碑文不僅紀錄台南的文化，更多是台灣的歷史故事，非常具有研究價值，每個石碑都是文史研究者心中的寶貝，難以理解為何會有人去破壞。

曾國棟說，現階段除尋找作案凶手外，最重要應是趕緊進行古文物修復，時間拖愈久對古物亦不好，尤其不明液體讓石碑外觀有色差，也可能造成物理性傷害，此外，南門碑林石碑目前僅有8件石碑登錄為一般古物，但每一個石碑都有歷史價值意義，應全面檢討認列古物保護。

文化局指出，該行為涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任，依法得處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上至2千萬元以下不等罰金，已連繫南市警方及文物保存科學單位安排採樣鑑定，並依結果邀集學者專家研議清潔修護方案。

台南 文化局 文化資產 文史工作者 地震

延伸閱讀

台北戲劇獎4月起跑 業界樂見籲請兼顧商業化 助本土劇團

甫整修完成開放 台南大南門碑林8成石碑遭潑不明溶液

不明女子潑灑溶液毀損台南大南門碑林 警方成立專案追人

「台北戲劇獎」4月公布 蔡詩萍：盼打造台版東尼獎

相關新聞

台南大南門碑林 遭不明溶液破壞

近期剛整修完成開放的台南大南門碑林石碑26日晚間遭人潑灑不明溶液，文化局獲報前往現勘，發現62件古碑中，有將近8成石碑表...

廣角鏡／台南鹽水月津港燈節啟燈

有「台灣最美水岸藝術燈節」稱號的台南鹽水月津港燈節昨天晚間啟燈，今年燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，規畫藝術燈區、...

「嘉義鮮Q米食宴試」縣長翁章梁攜手業者 打造全新品牌定位

行銷「嘉義鮮Q米」新米種品牌，嘉義縣政府今(27)日在和樂家居HOLA台中大墩店廚藝教室舉辦「嘉義鮮Q米食宴試」，現場匯...

舌尖上的嘉義！縣府北上台中行銷「嘉義鮮Q米」

嘉義縣政府行銷「嘉義鮮Q米」新米種品牌，今北上台中行銷，並與和樂家居HOLA廚藝教室合辦「嘉義鮮Q米食宴試」，菜式有使用...

結合5G應用與AR實境 體驗月津港燈節虛實交錯

台南鹽水月津港燈節邁入第13年，是全台第一個獲得德國紅點設計大獎肯定的燈節活動，今年月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」...

首屆「元坤盃」國際橄欖球賽台南開打 台日韓11支隊伍較勁

台南市第一屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，今天下午於台南市立橄欖球場盛大揭幕，共有台日韓11支高中隊伍報名。其中，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。