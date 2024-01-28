台南大南門碑林 遭不明溶液破壞

近期剛整修完成開放的台南大南門碑林石碑26日晚間遭人潑灑不明溶液，文化局獲報前往現勘，發現62件古碑中，有將近8成石碑表層有不明溶液痕跡，導致石碑有色差及結晶現象，地方文史工作者表示在台南400時刻，古文物竟遭如此對待，令人痛心。台南市警方已掌握1名女子持容器裝水後朝石碑潑灑，容器內是否有其他溶液仍待釐清，正積極查緝到案，以了解犯案動機。

文化局表示，大南門碑林為1935年起陸續由台南各處蒐集到此陳列，目前累積約62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值，其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物。

大南門碑林因在2022年地震中受損，由市府文化局啟動整修工程，近期剛整修完畢開放民眾參觀，沒想到卻發生古碑遭潑灑不明溶液。

地方文史研究學者曾國棟說，得知大南門碑林石碑遭不明人士潑灑不明液體，當下真的相當痛心，更是難以理解。

曾國棟表示，今年是台南400、文化400的一年，南門碑林的每一塊古石碑都是文化保存的紀錄與乘載，碑文不僅紀錄台南的文化，更多是台灣的歷史故事，非常具有研究價值，每個石碑都是文史研究者心中的寶貝，難以理解為何會有人去破壞。

曾國棟說，現階段除尋找作案凶手外，最重要應是趕緊進行古文物修復，時間拖愈久對古物亦不好，尤其不明液體讓石碑外觀有色差，也可能造成物理性傷害，此外，南門碑林石碑目前僅有8件石碑登錄為一般古物，但每一個石碑都有歷史價值意義，應全面檢討認列古物保護。

文化局指出，該行為涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任，依法得處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上至2千萬元以下不等罰金，已連繫南市警方及文物保存科學單位安排採樣鑑定，並依結果邀集學者專家研議清潔修護方案。