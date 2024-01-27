舌尖上的嘉義！縣府北上台中行銷「嘉義鮮Q米」

嘉義縣政府行銷「嘉義鮮Q米」新米種品牌，今北上台中行銷，並與和樂家居HOLA廚藝教室合辦「嘉義鮮Q米食宴試」，菜式有使用嘉義縣18鄉鎮食材的「嘉縣18鄉魅力沙拉」、烏魚子炒飯、嘉已人（自己人）海鮮粥、韓式握拳飯等，帶領賓客感受舌尖上的嘉義。

嘉義鮮Q米（台南20號）食宴試今天中午由嘉義縣長翁章梁啟動，並邀請農業部農業改良場嘉義分場長陳榮坤帶領賓客品嘗原味鮮Q白米、糙米，體會這款鮮Q米的獨特口感。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義鮮Q米原生地在日本，種植地在嘉義縣鹿草鄉，經農改場培育成功，半糯米的口感Q黏，冷飯特別好吃，適合作成壽司，一般糙米需要浸泡，此品種的糙米不用。

台南農改場鹿草分場長陳榮坤表示，嘉義鮮Q米有1/4的日本牛奶皇后血統，為適應嘉義氣候，經改良培育後，口感軟黏Q彈、帶有芋頭香氣，台灣種米1年2獲並增加抗病性，減少環境用藥，適合推廣農民種植而且是直鏈澱粉含量低。