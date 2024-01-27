國民黨嘉市感恩茶會 朱立倫：繼續改革、改變、培養年青人才

國民黨嘉義市黨部今天下午於市區鈺通飯店舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、副主席也是嘉義市長黃敏惠及黨員同志出席與會。朱立倫表示，以後54名立委都是嘉義市最大後盾，15名縣市長也會團結一齊；國民黨會繼續改革、改變、持續培養年青人才。

侯友宜感謝鄉親支持對於不能勝選深感抱歉，與主席朱立倫、黃敏惠等人站在台上向黨員同志深深一鞠躬。

侯友宜說，未來新北市會與嘉義市及全國15個縣市首長一齊與54名立委向中央反映，要讓南台灣、嘉義更好。百年大黨國民黨正在蛻變中，改革要一步一腳印，有如大象轉身要慢慢來，不僅縣市首長、民意代表都逐漸年輕化，也會在國會發揮在野監督力量，未來一定脫胎換骨，贏得最後的勝利。

他認為張秀華比其他人更適合當嘉義市立委，沒當選實在很可惜，未來還可以做更多的事，不止立委，市長也是不錯的想法。

朱立倫表示，這次有54名黨籍立委比上屆38席多，以後54名立委都是嘉義市長黃敏惠最大後盾，在中央為嘉義市發聲，15名執政縣市長也會團結一齊。國民黨會繼續改革、改變、持續培養年青人才。

黃敏惠表示，敗選雖然滋味不好受，但不氣餒，國民黨正在脫胎換骨，立院有54名立委雖然是最大黨，仍要戰戰兢兢、克守監督責任讓國家更好。

張秀華表示，雖然選舉結果不如預期，但是一路走來，個人或國民黨都不孤單因為有66822票的選民支持、相挺。 國民黨主席朱立倫（右）盛讚張秀華（左）認真、打拼，若不是大環境等因素應該會順當選。記者李宗祐／攝影 新北市長侯友宜（左四）感謝鄉親支持。記者李宗祐／攝影 嘉義市長黃敏惠（左）陪同黨主席朱立倫、新北市長侯友宜進入會場受到熱情歡迎。記者李宗祐／攝影 國民黨嘉義市黨部今天下午於市區鈺通飯店舉辦感恩茶會，黨員同志踴躍與會擠滿會場。記者李宗祐／攝影 嘉義市長黃敏惠（右）表示，國民黨在立院有54名立委雖然是最大黨，仍要戰戰兢兢、克守監督責任讓國家更好。記者李宗祐／攝影 侯友宜感謝鄉親支持對於不能勝選深感抱歉，與主席朱立倫、黃敏惠等人站在台上向黨員同志深深一鞠躬。記者李宗祐／攝影

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