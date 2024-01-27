趕不上燈會！南市「體3」地下停車場又延宕 民代批一拖再拖
台南市區停車一位難求，中西區「體3地下停車場」原預計去年第1季完工，工期卻嚴重落後，原本希望趕上台灣燈會安平燈區開幕，達到疏解車潮功能，但目前確定又要延後，交通局表示，地下停車場已報竣工，目前申辦消防及使照勘驗，力拼2月底能開放，地面層也趕工中，目標2月底報竣，目標3月底開放。
市議員陳怡珍批工程一拖再拖，讓周遭商家不停地期待又落空，政府的公信力何在？要求2月底前就連同地下停車場與地面層共融式運動公園一同完工啟用，提供給市民嶄新的優質停車環境。
位在永華市政中心對面的「體3」地下停車場新建工程，緊鄰永華國民運動中心北側及未來台南捷運轉乘場站，為中西區進入安平地區的中繼站，停車場採地下二層設計，共有577席汽車位及34席機車位；地面層則配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，施設環場步道、微熱山丘、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等。
市議員陳怡珍指出，去年9月時就質詢「體3」地下停車場延宕事宜，當時交通局表示，施工廠商因疫情缺工關係而落後，已將地下停車場與地面層分批驗收，目標趕在11月份同時完成，沒想到完工進度一延再延，如今可能要等到3月底才能完全開放。求交通局務必克服一切困難，2月份就連同地下停車場與地面層共融式運動公園一同完工啟用，提供給市民嶄新的優質停車環境。
交通局表示，體3地下停車場工期嚴重延誤，已重罰廠商，目前工程人員每天積極趕工，原本希望趕在2月初台灣燈會安平燈區開幕前啟用，但消防還有小缺失及使用執照申請等，因牽涉工安不敢輕忽，預計要到2月底前才能開放；地下停車場將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益及服務品質。
台南「體3」地下停車場兼具運動公園功能，命名為「正生公園」，以紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的歷史名人蘇正生。
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