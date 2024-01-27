南市新完工「正生公園」命名有來頭 紀念KANO第一代球員蘇正生

台南市中西區「體3」地下停車場兼具融合運動公園，預計今年3月啟用，市府正式命名為「正生公園」，以紀念嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的蘇正生。交通局表示，因該處是體育用地，因此以運動名人命名，蘇正生是台灣棒球首位強力中堅手，透過「正生公園」，讓更多人認識這位台南歷史名人，傳揚台灣棒球精神。

蘇正生為日治時期嘉義農林棒球隊（KANO）第一代隊員，一生見證台灣棒球發展史，1961年回到台南故鄉在東山鄉公所任建設課長，仍然非常關心台灣棒運發展，2008年12月23日凌晨辭世，享壽97歲；母校東山國小在校園設有蘇正生文物專區與紀念銅像。

導演魏德聖拍攝以台灣棒球為主題的電影《KANO》，在2014年9月27日曾安排到東山國小舉辦戶外電影放映活動，以永不放棄的棒球精神向出身自台南東山的前嘉農隊球員蘇正生致敬，時任台南市長賴清德、市議會議長賴美惠、前嘉農隊球員蘇正生女兒蘇翠如、《KANO》監製魏德聖、導演馬志翔、演員陳勁宏（飾演蘇正生）等人共同參與。

當時的市長賴清德出席致詞時表示，棒球是台灣的國球，替台灣爭取了很大的光榮，透過這部電影也讓大家了解台南也參與其中，對棒球的投入從KANO時代就已開始。

市府指出，台南市東山區地處偏遠，以東山鴨頭、咖啡、龍眼、椪柑等聞名，電影KANO傳達了「永不放棄的台灣精神」，也讓東山優秀的人才蘇正生廣為人知。蘇正生當年創下首位亞洲中學生打擊到全壘打牆並留下簽名的記錄，十分不容易，也代表著台灣的榮耀與東山的榮耀，

文化局表示，蘇正生是日治時期嘉義農林棒球隊第一代隊員，是全國最佳的棒球裁判及教練之一，他一生見證台灣棒球發展史，堪稱台灣的棒球國寶，獲選台南市歷史名人。