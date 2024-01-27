農曆年前大掃除 南市環保局除夕加班收運垃圾

農曆過年即將來臨，許多民眾也會趁年前進行家戶大掃除，除舊布新，南市府環保局預估今年除夕前一周將達最尖峰，2月9日除夕當天清潔隊也將加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6點止，同時呼籲若有清運大型傢俱需求的民眾，務必儘早預約以免塞車。

環保局今舉辦環境清潔周誓師大會，由台南市副市長趙卿惠帶領東區45里、社區環保志義工等近500人分頭打掃環境，趙卿惠也說，民眾在整理居家環境的同時，記得要清除積水容器，避免病媒蚊孳生，才能降低登革熱再起威脅。

環保局表示，配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，今年台南市環境清潔周將從2月2日至2月8日，而2月9日除夕當天清潔隊將加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6點，2月10日至2月12日全市停收垃圾，2月13日恢復正常清運。

環保局也說，近期大型家具清運量提升，有需要協助的市民務必提早預約，而春節停收垃圾期間，也請市民勿隨意丟棄垃圾於戶外空間，造成環境髒亂，詳情可至台南市政府環保局網站查詢或電洽在地清潔隊。