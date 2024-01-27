快訊

高雄飛沖繩班機「延誤5小時才起飛」 台灣虎航補償方案出爐

台灣寶可夢中心免費送「新春紅包袋」 領取規則、寶可夢迷寒假「必做4件事」一次看

挨諷「不讀書戲子」卻進安全名單 郭昱晴曬求學照反擊：另類歧視

農曆年前大掃除 南市環保局除夕加班收運垃圾

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，台南市環境清潔周今年將從2月2日至2月8日，環保局今指出，2月9日除夕當天清潔隊將加班收運垃圾，也呼籲若有清運大型傢俱需求的民眾，務必儘早預約以免塞車。圖／南市環保局提供
配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，台南市環境清潔周今年將從2月2日至2月8日，環保局今指出，2月9日除夕當天清潔隊將加班收運垃圾，也呼籲若有清運大型傢俱需求的民眾，務必儘早預約以免塞車。圖／南市環保局提供

農曆過年即將來臨，許多民眾也會趁年前進行家戶大掃除，除舊布新，南市府環保局預估今年除夕前一周將達最尖峰，2月9日除夕當天清潔隊也將加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6點止，同時呼籲若有清運大型傢俱需求的民眾，務必儘早預約以免塞車。

環保局今舉辦環境清潔周誓師大會，由台南市副市長趙卿惠帶領東區45里、社區環保志義工等近500人分頭打掃環境，趙卿惠也說，民眾在整理居家環境的同時，記得要清除積水容器，避免病媒蚊孳生，才能降低登革熱再起威脅。

環保局表示，配合農曆年節前家戶大掃除的習慣，今年台南市環境清潔周將從2月2日至2月8日，而2月9日除夕當天清潔隊將加班收運垃圾，提早4小時清運至傍晚6點，2月10日至2月12日全市停收垃圾，2月13日恢復正常清運。

環保局也說，近期大型家具清運量提升，有需要協助的市民務必提早預約，而春節停收垃圾期間，也請市民勿隨意丟棄垃圾於戶外空間，造成環境髒亂，詳情可至台南市政府環保局網站查詢或電洽在地清潔隊。

除夕 台南 大掃除

延伸閱讀

新莊潭底溝染成「藍色多瑙河」 新北環保局開罰電機公司

羅東迎春節！年貨市場抽大獎 大型垃圾免費清運大掃除

挺過疫情、登革熱難關 台南9家醫院獲督導考核優等

新北路邊「廢棄車霸」約6.5萬輛 環保局曝回收領獎金

相關新聞

趕不上燈會！南市「體3」地下停車場又延宕 民代批一拖再拖

台南市區停車一位難求，中西區「體3地下停車場」原預計去年第1季完工，工期卻嚴重落後，原本希望趕上台灣燈會安平燈區開幕，達...

南市新完工「正生公園」命名有來頭 紀念KANO第一代球員蘇正生

台南市中西區「體3」地下停車場兼具融合運動公園，預計今年3月啟用，市府正式命名為「正生公園」，以紀念嘉義農林棒球隊 KA...

農曆年前大掃除 南市環保局除夕加班收運垃圾

農曆過年即將來臨，許多民眾也會趁年前進行家戶大掃除，除舊布新，南市府環保局預估今年除夕前一周將達最尖峰，2月9日除夕當天...

嘉義湖美夜市2月5日正式開幕 年初一到初五不休息

嘉義市湖美夜市重啟爐灶元月6日試營運以來每周三、五、六吸引爆滿人潮，夜市也依市府嘉義夜市攤販集中場設置管理規則設立管委會...

南市監護兒少101人提前團圓餐敘 黃偉哲發新春紅包祝福

台南市目前共有101名由市府監護的兒少，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，由社會局協助安排替代照顧資源，...

嘉義建國二村、復興新村重劃工程 施工封閉延至年底

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程施工，從去年8月間封閉施工，市府近日公布延長封閉時間至年底；雖然市民已習慣遶道配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。