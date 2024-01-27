南市監護兒少101人提前團圓餐敘 黃偉哲發新春紅包祝福
台南市目前共有101名由市府監護的兒少，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，由社會局協助安排替代照顧資源，並全力協助孩子們成長過程的一切生活所需。農曆新年即將來臨，台南市長黃偉哲今天邀請小朋友們團圓餐敘，並發放紅包與新春禮盒，給予他們新年祝福。
社會局表示，兒少在成長過程中，若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排安置機構、寄養家庭或親屬資源作為替代性照顧選擇；若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護，並持續安排出養或是規畫長期計畫，陪伴兒少健全成長。
黃偉哲同時也頒發感謝狀，感謝開基玉皇宮第三度支持市府團隊守護兒少，MUJI無印良品提供兒少服飾文具等生活用品，並感謝燊鼎地產崇德店及台中友誼會發揮社會企業精神提供春節禮盒，共同祝福孩子們新的一年「好運一條龍」。
開基玉皇宮多年來持續支持市府照顧弱勢，自2022年起結合相關服飾企業，贊助兒少自行選購新衣；今年贊助巿府監護兒少及社區弱勢家庭學童共125名兒少，除提供兒少到場選購外，也可依需求由社會局協助線上選購，在農曆春節前配送到孩子手中，期盼讓他們穿新衣、換新帽、過好年。
黃偉哲強調，在社福工作這一塊，政府的力量有限，但民間的力量無窮，政府部門需要依照法規行事，但是法規無法解決民眾碰到的所有問題，因此更加感謝民間團體、志工的投入與付出，讓更多有需要的人能獲得照顧。
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