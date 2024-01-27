嘉義建國二村、復興新村重劃工程 施工封閉延至年底

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程施工，從去年8月間封閉施工，市府近日公布延長封閉時間至年底；雖然市民已習慣遶道配合，不明白為何工期又延至年底？市府工務處表示，因為工程配合自來水、電力、電信等單位開挖埋設。

嘉義市政府工務處近日公布，「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」為施作道路側溝及人行道、植栽、交通號誌、照明設備等工項，因考量施工機具與行車用路人衝突，封閉道路至今年12月31日開放通車。

去年8月21日起因工程進行即已陸續將周邊道路封閉施工，市民經過施工路段已適應遶道而行，但市府突然公布再延長到年底，還是不大明白為何要封這麼久。

市府工務處表示，施工區域內要配合管線施作，包括自來水、電力、電信等單位管線埋設，因各主管機關發包施工日期不一致，因此將整個封閉日期延至年底。