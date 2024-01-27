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嘉義建國二村、復興新村重劃工程 施工封閉延至年底

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
施工中的「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」。記者李宗祐／攝影
施工中的「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」。記者李宗祐／攝影

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程施工，從去年8月間封閉施工，市府近日公布延長封閉時間至年底；雖然市民已習慣遶道配合，不明白為何工期又延至年底？市府工務處表示，因為工程配合自來水、電力、電信等單位開挖埋設。

嘉義市政府工務處近日公布，「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」為施作道路側溝及人行道、植栽、交通號誌、照明設備等工項，因考量施工機具與行車用路人衝突，封閉道路至今年12月31日開放通車。

去年8月21日起因工程進行即已陸續將周邊道路封閉施工，市民經過施工路段已適應遶道而行，但市府突然公布再延長到年底，還是不大明白為何要封這麼久。

市府工務處表示，施工區域內要配合管線施作，包括自來水、電力、電信等單位管線埋設，因各主管機關發包施工日期不一致，因此將整個封閉日期延至年底。

市府工務處表示，封路管制期間，通行民眾請改由「啟明路」、「公明路」、「民國路」、「民族路」等周邊道路替代通行，市民行經該路段時應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮或依替代路線指示牌面行駛，並減速慢行以維行車安全。

因工程施工新生路至公明路一大段全線封閉。記者李宗祐／攝影
因工程施工新生路至公明路一大段全線封閉。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府工務處昨於臉書公布，「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」封閉道路至今年12月31日開放通車。圖／翻攝臉書
嘉義市政府工務處昨於臉書公布，「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」封閉道路至今年12月31日開放通車。圖／翻攝臉書

嘉義 人行道

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