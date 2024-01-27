花生賣太好遊客假日撲空 虎尾農會擴大服務：天天開

雲林縣虎尾鎮農會以花生聞名，5年前成立農民直銷站，周一至周五販售在地農產，因農會生產虎霸王花生大受好評，假日外地遊客撲空，為服務消費者，農會重新裝修、擴大營運規模，不僅每天營業，並增加海鮮、蔬果、鮮花等多樣化品項，服務在地消費者與外地遊客。

虎尾鎮農民直銷站今天重新開幕，雲林縣副縣長謝淑亞、縣府農業處長魏勝德、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘等人到場剪綵，直銷站占地80坪，販售農會產銷履歷產品、在地農特產、鮮花、海鮮、蔬果、小農商品，也有外縣市農會的優質產品，產品多元。

農會總幹事蔡武吉表示，直銷站已經營5年，但僅周一至周五營運，因農會虎霸王花生賣出口碑，常有外地遊客假日上門購買撲空，農會接到很多反映電話，為服務消費者決定擴大營運，不僅重新裝修，增加販售品項，甚至將營運時間延長至假日，每天營業。

蔡武吉說，直銷站縮短食物里程，讓小農產品方便上架，安全安心又健康，現場甚至販售在地生產的蘭花、洋桔梗，還有好吃的冰淇淋，未來也會延伸打造花生主題館，讓外地遊客體驗產地產品。虎尾鎮農會常務監事林坤泉說，直銷站讓民眾採購更方便，可以採購安心的食品。