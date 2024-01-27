天氣濕冷茄科作物爆發「晚疫病」 台南區農改場提醒農友注意
寒流來襲、近來濕冷天氣造成番茄、馬鈴薯等茄科作物最怕的晚疫病發生，發病後迅速蔓延。台南區農業改良場籲請產地農友注意田間管理與防治工作，以免病害造成嚴重損失。
龍改場植物保護研究人員蔡小涵指出，晚疫病菌最喜歡20°以下低溫高濕天氣，病害在田間的蔓延極為快速，初期病徵為葉背呈現水浸狀斑點。
濕冷天氣持續時，病斑會迅速擴大、中心褐化，病斑上布滿白色似發霉粉狀物，是傳播來源，可藉風或雨水噴濺傳播，嚴重時全株焦枯死亡，應積極控制病害的發生與蔓延。
研究人員林國詞表示，晚疫病防治方法首先要做好田間管理，保持良好通風環境，避免莖葉過於茂密。還未發病時可以中性化亞磷酸進行葉面噴施，誘導健康植株對病原菌產生抗病力，使用方法為葉面噴施800至1000倍稀釋液，每周施用1次，連續3次。
除參考作物晚疫病或疫病登記藥劑，防治時應注意均勻噴施藥液於葉片兩面。而田間清除殘枝落葉落果的衛生工作更不可少，降低田間病原菌密度是防治病害成功的關鍵。
防治藥劑請參考「植物保護資訊系統」(https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/)。用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期，農友若有用藥等相關問題可與該場植物保護研究室聯絡。電話06-5912959。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言