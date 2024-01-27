天氣濕冷茄科作物爆發「晚疫病」 台南區農改場提醒農友注意

寒流來襲、近來濕冷天氣造成番茄、馬鈴薯等茄科作物最怕的晚疫病發生，發病後迅速蔓延。台南區農業改良場籲請產地農友注意田間管理與防治工作，以免病害造成嚴重損失。

龍改場植物保護研究人員蔡小涵指出，晚疫病菌最喜歡20°以下低溫高濕天氣，病害在田間的蔓延極為快速，初期病徵為葉背呈現水浸狀斑點。

濕冷天氣持續時，病斑會迅速擴大、中心褐化，病斑上布滿白色似發霉粉狀物，是傳播來源，可藉風或雨水噴濺傳播，嚴重時全株焦枯死亡，應積極控制病害的發生與蔓延。

研究人員林國詞表示，晚疫病防治方法首先要做好田間管理，保持良好通風環境，避免莖葉過於茂密。還未發病時可以中性化亞磷酸進行葉面噴施，誘導健康植株對病原菌產生抗病力，使用方法為葉面噴施800至1000倍稀釋液，每周施用1次，連續3次。

除參考作物晚疫病或疫病登記藥劑，防治時應注意均勻噴施藥液於葉片兩面。而田間清除殘枝落葉落果的衛生工作更不可少，降低田間病原菌密度是防治病害成功的關鍵。