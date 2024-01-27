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搶攻龍年送禮市場 業者推七巧板禮盒、姓「龍」送仿制金幣

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
蔬食連鎖餐廳「寬心園」今年推出個人外帶年菜套餐，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。記者余采瀅／攝影
蔬食連鎖餐廳「寬心園」今年推出個人外帶年菜套餐，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。記者余采瀅／攝影

農曆春節將至，各家業者推創意伴手禮，搶攻龐大商機。今年龍年，台中法布甜除推出15種禮盒，也推出龍年活動，只要姓「龍」的民眾來店內，即可憑證免費兌換龍造型的仿制金幣；舊振南推創新七巧板禮盒，除了吃年節零嘴外，禮盒還能拚玩成龍型，相當有趣；85度C則推出11款禮盒，預購指定禮盒享85折優惠。

此外，不少人春節仍須堅守工作崗位，無法返鄉過節，蔬食連鎖餐廳「寬心園」今年推出個人外帶年菜套餐，讓一個人在外地過年，也能感受到過年的溫暖。另寬心園也線上推出春節限定吳寶春聯名果酥禮盒、寬心富貴糕等年節伴手禮。

台中法布甜今年春節伴手禮推出15種禮盒，價位從399元的平價蝴蝶酥，到2380元的貴婦級限量聯名包都有，禮盒選擇多樣化；法布甜大宗禮盒優惠「買10送1」之外，還有滿額9折優惠。

法布甜也推出龍年活動。法布甜執行長張淑卿說，只要是姓「龍」的消費者上門，即可憑證免費兌換一枚龍造型的仿制限量金幣；名字有「龍」的消費者到台中大墩店，就可免費吃馬卡龍鳳梨酥

舊振南龍年首推「喜巧玲龍禮盒」，靈感來源自北宋時期安排賓宴聚會座席的「燕几圖」，延伸至能創造豐富多變組合的現代娛樂「七巧板」，此次將禮盒設計成造型七巧板，在享用春節零嘴的同時，可將一個個七巧板小禮盒發揮創意，隨意拼玩成個人喜愛的專屬龍型，與親朋好友分享過年齊聚的喜悅。

85度C今年11款年節禮盒，包括堅果塔、法式經典布列塔尼派，走春必備的旺來鳳梨酥和鳳凰酥等，即日起到2月24日至85度C全台門市，預購3款指定禮盒即享85折，購買禮盒加送紅包袋；單筆滿10盒以上，再送85度C特製悠遊卡，數量有限、送完為止。

舊振南龍年首推「喜巧玲龍禮盒」，將禮盒設計成造型七巧板，除了吃年節零嘴外，禮盒還能拚玩成龍型，相當有趣。圖／舊振南提供
舊振南龍年首推「喜巧玲龍禮盒」，將禮盒設計成造型七巧板，除了吃年節零嘴外，禮盒還能拚玩成龍型，相當有趣。圖／舊振南提供
台中法布甜今年春節伴手禮推出15種禮盒，價位從399元的平價蝴蝶酥，到2380元的貴婦級限量聯名包都有，禮盒選擇多樣化。記者余采瀅／攝影
台中法布甜今年春節伴手禮推出15種禮盒，價位從399元的平價蝴蝶酥，到2380元的貴婦級限量聯名包都有，禮盒選擇多樣化。記者余采瀅／攝影

春節 85度C 鳳梨酥

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