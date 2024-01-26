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迎接國內外遊客 台灣燈會華、英語免費導覽開放報名

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣燈會在台南即將來臨，為讓遊客深度了解作品的藝術與歷史文化意義，南市觀旅局在燈會期間將提供華語、英語免費導覽服務，即日起開放線上預約報名。圖／南市觀旅局提供
2024台灣燈會在台南即將來臨，為讓遊客深度了解作品的藝術與歷史文化意義，南市觀旅局在燈會期間將提供華語、英語免費導覽服務，即日起開放線上預約報名。圖／南市觀旅局提供

睽違16年，2024台灣燈會回到台南舉辦，預期將吸引大批國內外遊客到台南參觀遊覽，南市觀旅局將在燈會期間，提供華語82場次、英語25場次免費導覽服務，今起開放線上預約報名，讓遊客跟著導覽員腳步漫遊燈區，同時了解台南古都的歷史文化。

2024台灣燈會以「龍耀台南」為主題，燈會設置於安平及高鐵燈區，其中，打頭陣的安平燈區將從2月3日開始，花燈區域包含林默娘公園、安平遊憩碼頭及運河沿岸等；高鐵燈區則從2月24日開始，以「綠能科技」同時象徵未來400科技為設計理念，同時台積電也獨家支持高鐵「城里有光」燈區藝術主燈「∞立方」製作經費。

觀旅局表示，為提供國內外遊客了解安平及高鐵燈區花燈藝術作品的歷史文化，特別安排華、英語免費導覽解說，華語導覽平日晚上7點至8點半1時段，周五及假日晚上7點至8點半、8點至9點半共2時段，安平預計有57場次，高鐵則有25場次。

英語導覽部分則為每周五、六、日晚上7點至8點20分，每周六為定時定點導覽解說，周五、日則採線上預約報名方式，安平燈區將提供17場次，高鐵燈區則會有8場次，而每場次25位名額，導覽時間約1個半小時，即日起開放線上報名，有興趣的民眾可至台南旅遊網報名。

觀旅局也說，燈區白天都規畫各式不同傳統慶典及民俗藝術表演活動，高鐵燈區旁大台南會展中心也有蘭展，歡迎全國各地遊客屆時到台南白天看活動、逛蘭花展，晚上賞花燈，體驗「龍來台南」燈海秀。

2024台灣燈會在台南即將來臨，南市觀旅局在燈會期間提供華語82場次、英語25場次免費導覽服務，今起開放線上預約報名。圖／南市觀旅局提供
2024台灣燈會在台南即將來臨，南市觀旅局在燈會期間提供華語82場次、英語25場次免費導覽服務，今起開放線上預約報名。圖／南市觀旅局提供

台南 高鐵 台灣燈會

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