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從登革熱防治到掃街擔任志工逾25年 台南歐來發夫婦獲表揚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上88歲歐來發、76歲歐趙桂蘭熱血夫妻志工獲表揚。記者周宗禎／翻攝
台南山上88歲歐來發、76歲歐趙桂蘭熱血夫妻志工獲表揚。記者周宗禎／翻攝

台南市山上區公所今天表揚山上里88歲居民歐來發、76歲妻子歐趙桂蘭。夫妻倆還未退休就已擔任里內志工，還身兼多種志工，服務至今超過25年，常年低調服務樂此不疲。區長謝松益說，社區有二老，真如獲至寶。

歐來發年輕時是計程車司機、歐趙桂蘭是山上鄉公所公園清潔人員，工作一直認真負責。兩人還是登革熱防疫志工、環保掃街志工、社區關懷據點志工、山上天后宮廟務志工。歐來發曾任山上社區發展協會理事長4年、山上社區長壽俱樂部會長8年、山上天后宮主任委員4年、歐趙桂蘭現任山上社區長壽俱樂部會長。

民政及人文課長陳靜宜說，歐趙桂蘭手藝精湛，擅長運用在地農產製作木瓜米粉、木瓜粽、碗粿、竹筍飯、竹筍湯、破布子…等「各式令人吮指難忘的古早味美食」，經常參與美食DIY活動促進里鄰鄉親感情交流、協助公所行銷山上農家美食推展觀光。

區長謝松益表示，每月第二個星期六環境清潔日，執行登革熱病媒蚊孳清巡檢、街道環境清掃、空地綠美化除草任務，任何有需要志工執勤的場合，都可以看到這對夫妻檔熱心服務的身影， 無論晴雨天，默默努力付出，不辭辛勞，堪稱社區的寶。

山上區有7隊登革熱防疫志工隊計有115名，自6月出現首例本土登革熱以來防疫志工動員4600多人次。謝松益感謝各里長、社區理事長、總幹事用心及志工們的無私奉獻，讓本次的疫情得以守住，「山上有你們真好」。

台南山上88歲歐來發、76歲歐趙桂蘭熱血夫妻志工獲表揚。記者周宗禎／翻攝
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登革熱 美食 台南

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